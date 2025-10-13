إنهاء تكليف مديري الإدارات المكلفين بمنصب وكيل وزارة مساعد في موعد أقصاه الأربعاء الموافق 31 ديسمبر المقبل

إنهاء خدمات العدد الزائد من الوكلاء المساعدين المستمرة مراسيمهم ممن لم يسكّنوا على الهيكل الجديد وفق الأداة القانونية المناسبة



مريم بندق



أحاطت الأمانة العامة لمجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة شريدة المعوشرجي بتعميم حول توصيات تنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية المتخذ باجتماعه رقم 18 لسنة 2025 بشأن الهيكل التنظيمي الجديد وآلية التعامل مع الوكلاء المساعدين المنتهية خدماتهم أو المستمرة مراسيمهم والزائدين على حاجة الهيكل الجديد. وجاء في التعميم: اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (71) - (2025/36) المنعقد بتاريخ 2025/9/16 على كتاب مجلس الخدمة المدنية المؤرخ 2025/8/20 والمرقم (424) المتضمن الإحاطة بصدور قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن الوكلاء المساعدين المتخذ باجتماعه رقم (18) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 2025/8/11 بشأن الآتي:



1- التأكيد على التزام كافة الجهات الحكومية بقرار مجلس الخدمة المدنية المتخذ باجتماعه رقم (10) سنة 2025 المنعقد بتاريخ 2025/5/15، والمتضمن ألا يزيد عدد الوكلاء المساعدين بالجهة الحكومية على وكيلين مساعدين.



2- رفع توصية إلى مجلس الوزراء بإبلاغ الوزراء بإنهاء خدمات الوكلاء المساعدين المنتهية مراسيمهم بالفعل والذين مازالوا على رأس عملهم، وإنهاء تكليف مديري الإدارات المكلفين بمنصب وكيل وزارة مساعد في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 2025/12/31.



3- رفع توصية الى مجلس الوزراء في حال وجود وكلاء مساعدين مازالت مراسيمهم سارية ولم يتم تسكينهم بالهيكل التنظيمي الجديد للجهة بأن يتم إنهاء مراسيم العدد الزائد بالأداة القانونية المناسبة في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 2025/12/31. وأصدر المجلس قراره رقم (1251) التالي:



أولا: التأكيد على التزام كل الجهات الحكومية بقرار مجلس الخدمة المدنية المتخذ باجتماعه رقم (16) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 2025/5/15 بشأن عدم زيادة عدد الوكلاء المساعدين بالجهة الحكومية على وكيلين مساعدين.