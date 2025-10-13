استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد.



كما استقبل سموه بقصر بيان سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء.



واستقبل سموه رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك الحمود. كما استقبل سموه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف. إلى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحادث المروري المؤسف الذي وقع في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة وأدى إلى وفاة عدد من منتسبي الديوان الأميري القطري وإصابة آخرين أثناء أدائهم مهام عملهم، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولمملكة إسبانيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو رئيس جمهورية غينيا الاستوائية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية غينيا الاستوائية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس راتو نايكاما تاواكيكولاتي لالابالافو رئيس جمهورية فيجي الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية فيجي وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد دعوة موجهة من أخيه رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي لحضور قمة شرم الشيخ المقررة إقامتها اليوم الاثنين والتي ستشهد مراسم التوقيع على اتفاق إنهاء الحرب في غزة.