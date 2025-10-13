أعربت الكويت عن تعاطفها ومواساتها لدولة قطر الشقيقة لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري القطري وإصابة آخرين إثر حادث مروري أليم وقع في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية أثناء أدائهم مهام عملهم.



وقالت وزارة الخارجية في بيان صحافي «تتقدم الكويت بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الأشقاء في دولة قطر قيادة وحكومة



وشعبا بهذا المصاب الجلل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل». من جانب آخر، أعربت الكويت عن قلقها البالغ حيال التصعيد والاشتباكات المسلحة التي شهدتها المناطق الحدودية بين جمهورية باكستان الإسلامية وأفغانستان والتي قد تنعكس سلبا على الأمن والسلم في المنطقة.



وذكرت «الخارجية» في بيان لها أن الكويت تدعو الجانبين إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار وصوت الحكمة والعمل على حل الخلافات بالطرق السلمية، كما تؤكد دعمها لكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وبما يحقق الازدهار للشعبين الباكستاني والأفغاني.