

أكمل رجال منتخبنا الوطني للاسكواش الفرحة بحصد الذهب العربي بعد الفوز الحاسم على منتخب العراق بنتيجة 1/2 في نهائي البطولة العربية الـ30 للاسكواش التي اختتمت أمس الاول في لبنان، ليصبح منتخبنا بطل التفوق العام في البطولة، ويضم هذه الذهبية إلى ذهبية وفضية مسابقة الفردي.



وفي اللقاء الختامي، استطاع الفتى الذهبي بدر المغربي ان يحول تأخره بشوطين مقابل شوط امام العراقي حسنين دخيل إلى فوز بنتيجة 2/3 ليعطي اشارة النصر لزميله عمار التميمي الذي أكمل المشوار بالفوز على المصنف العراقي الاول محمد فرمان 1/3 ليتوج الازرق بطلا للعرب، فيما احتل المنتخب العراقي المركز الثاني، وجاء منتخب قطر ثالثا علما، وقد شارك بالبطولة ستة منتخبات هي لبنان وفلسطين والبحرين إلى جانب اصحاب المراكز الثلاثة الاولى.



وعقب اللقاء الختامي، قام رئيس الاتحاد الكويتي والعربي وليد الصميعي بتقديم الميداليات والكؤوس على اللاعبين والمنتخبات الفائزة إلى جانب نائب رئيس الاتحاد العربي د. علي جهاد والامين العام فايز المطيري ورئيس الاتحاد اللبناني ظافر كباره. وقد مثل الازرق اللاعبون عمار التميمي، وعلي الرامزي، وبدر المغربي، وعبدالله هاني، وعبدالرحمن المغربي وجاسم الغريب، تحت إشراف المدربين أحمد السيد وفلاح فايز إلى جانب اداري الوفد مشعل الشرقاوي. هذا، وقد عاد الوفد إلى الوطن مساء أمس في وقت متأخر.



من جانبه، أبدى بطل العرب في الفردي عمار التميمي سعادته بتربع الازرق على القمة العربية، مشيرا إلى ان الاتحاد وفر كل الامكانيات من اجل الاستعداد للبطولة من خلال التدريبات الصباحية والمسائية إلى جانب المعسكر الاعدادي في لبنان قبيل البطولة، مما كان له الاثر الايجابي للدخول في البطولة بكامل الجهوزية الفنية والبدنية والوصول إلى القمة، مشيرا إلى ان التفوق العربي في البطولات ليس غريبا على الاسكواش الكويتي، حيث يضم منتخبنا لاعبين مميزين فنيا، متمنيا مواصلة التفوق في البطولات المقبلة.