

اقترب المنتخب الهولندي من حجز بطاقة التأهل المباشر إلى مونديال 2026 لكرة القدم بعدما جدد فوزه على ضيفه الفنلندي 4-0، ضمن منافسات المجموعة السابعة في الجولة الثامنة من التصفيات الأوروبية.



وحسم رجال المدرب رونالد كومان اللقاء في الشوط الأول بتسجيلهم 3 أهداف تناوب عليها دونيل مالن (8) والقائد فيرجيل فان دايك (17) وممفيس ديباي (38 من ركلة جزاء)، قبل أن يضيف كودي خاكبو الرابع في الشوط الثاني (84).



ورفعت هولندا التي كانت حسمت لقاء الذهاب 2-0 في فنلندا، رصيدها في المركز الأول إلى 16 نقطة من 5 انتصارات مقابل تعادل، قبل حلولها ضيفة على وصيفتها پولندا في قمة هذه المجموعة في 14 نوفمبر المقبل، علما أن الأخيرة أعادت فارق الثلاث نقاط بفوزها على مضيفتها ليتوانيا 2-0، سجلهما سيباستيان شيمانسكي (15) والقائد روبرت ليفاندوفسكي (64).

وهو الفوز الرابع للمنتخب الپولندي مقابل تعادل (أمام هولندا 1-1) وخسارة في الجولة الرابعة كانت خارج الديار أمام فنلندا 1-2 التي تعقدت مهمتها بعد تجمد رصيدها في المركز الثالث عند 10 نقاط من 7 مباريات.



يضمن الفريق المتصدر فقط تأهله المباشر إلى النهائيات المقررة الصيف المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، فيما يخوض صاحب المركز الثاني مواجهة الملحق.



ورفع ديباي الهداف التاريخي للمنتخب الهولندي رصيده إلى 54 هدفا في 106 مباريات دولية. وحافظت الدنمارك على صدارة المجموعة الثالثة بفوزها السهل على ضيفتها اليونان 3-1.

ورفعت الدنمارك رصيدها إلى 10 نقاط متفوقة بفارق الأهداف عن اسكتلندا التي تغلبت بدورها على بيلاروس 2-1.وحسمت الدنمارك النتيجة في الشوط الاول عندما تقدمت بـ 3 أهداف تناوب على تسجيلها راسموس هويلوند (21) ويواكيم اندرسن (40) وميكل دامسغارد (41)، ورد المنتخب اليوناني عبر خريستوس تزوليس (63).



وانفردت كرواتيا بصدارة المجموعة الثانية عشرة بفوزها على جبل طارق بهدفين نظيفين مستغلة في الوقت ذاته السقوط المفاجئ لجمهورية التشيك امام جزر فارو المتواضعة 1-2.



وتملك كرواتيا 16 نقطة مقابل 13 لتشيكيا و12 لجزر فارو. وفي المجموعة الثامنة، منيت النمسا بأول خسارة لها في التصفيات بعد 5 انتصارات تواليا، بسقوطها امام مضيفتها رومانيا 0-1.



سجل هدف المباراة الوحيد فيرجيل غيتا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع. وبقيت النمسا في الصدارة برصيد 15 نقطة مقابل 13 لوصيفتها البوسنة والهرسك، في حين تملك رومانيا 10 نقاط.

وتقام اليوم عدد من المباريات المهمة، حيث يواجه رفاق الدون كريستيانو رونالدو نظيرهم المجر ضمن منافسات المجموعة السادسة والفوز قد يحسم تأهلهم بحال تعادلت أو خسرت أرمينيا من أيرلندا، بينما تلتقي إسبانيا مع بلغاريا في المجموعة الخامسة والفوز يقربها كثيرا من التأهل وبذات المجموعة يواجه تركيا نظيره الجورجي، ويلاقي إيطاليا منتخب إسرائيل ضمن منافسات المجموعة التاسعة، ويحل المنتخب الإنجليزي ضيفا على لاتفيا ضمن منافسات المجموعة الـ 11 في مباراة يسعى من خلالها لوضع قدما في المونديال، وبذات المجموعة يلتقي صربيا مع أندورا.