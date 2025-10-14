أكد وكيل وزارة الإعلام بالإنابة تركي المطيري أن البدء مبكرا في تجهيز الدورة البرامجية لشهر رمضان المبارك أتاح للفرق الفنية والإنتاجية بلوغ مرحلة متقدمة من الجاهزية لتقديم دورة نوعية وغير مسبوقة في مستوى المحتوى والإنتاج والتسويق.



وقال المطيري في تصريح لـ «كونا» إن دورة هذا العام وبتوجيهات من وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري تهدف إلى تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة إلى جانب تحقيق أعلى عوائد إعلانية في تاريخ تلفزيون الكويت من خلال خطة تسويقية موسعة تغطي مختلف المنصات الإعلامية.



وأشار المطيري إلى أن الدورة الرمضانية ستتضمن 12 مسلسلا دراميا قصيرا من عشر حلقات فقط في تجربة جديدة على مستوى تلفزيونات المنطقة تم إعدادها برؤية حديثة تتفاعل مع فكر المشاهد الكويتي والعربي، إضافة إلى 18 برنامجا منوعا تشمل الجوانب الاجتماعية والدينية والثقافية والترفيهية والإنسانية.



وبين أن الدورة ستشهد إنتاج أغنية خاصة إلى جانب تقديم فقرة مدفع الإفطار بحلة جديدة، فضلا عن برامج الطبخ والمسابقات اليومية التي تعزز روح التفاعل والتنافس بين الجمهور.



وأضاف أن تلفزيون الكويت يستعد لتنظيم حفل تدشين خاص للدورة الرمضانية قبل حلول الشهر الفضيل لأول مرة بمشاركة نخبة من الفنانين والإعلاميين وصناع المحتوى، مشيرا إلى أنه تم تسويق نحو 80% من الدورة البرامجية حتى الآن وهو ما يمثل عائدا إعلانيا استثنائيا وغير مسبوق في مسيرة التلفزيون.



وأكد المطيري أن الدورة الرمضانية ستترافق مع إطلاق هوية إبداعية جديدة لتلفزيون الكويت تعكس روح الشهر الفضيل وتنسجم مع أجوائه في الطابع البصري والموسيقي والبروموهات والهوية الإخراجية، بما يرسخ حضور القناة كمنصة وطنية متجددة تجمع بين الأصالة والتطور.