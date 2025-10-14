استئناف العمل في مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية بالمقار الجديدة

تمديد فترة التسجيل للطلبة حتى الخميس 23 الجاري

الوزارة دعت الدارسين إلى إحضار ما يثبت تسجيلهم عند مراجعة المراكز

التأكيد على الالتزام بالمواقع والمواعيد لضمان انتظام الدراسة



عبدالعزيز الفضلي



اعتمد وكيل وزارة التربية بالتكليف م.محمد الخالدي قرارات تكليف الهيئتين التعليمية والإدارية للعمل في مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية، وذلك استنادا إلى التنظيمات والضوابط المعتمدة حديثا، وبعد انتهاء فترة التسجيل الإلكتروني للراغبين في العمل بتلك المراكز.



وأعلن الخالدي، في تصريح صحافي، عن استئناف العمل في المراكز الجديدة وفق المواعيد المقررة مسبقا، ووفق الضوابط التي اعتمدها وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي لتنظيم العمل في مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية، حيث ستصل قرارات التكليف للهيئتين التعليمية والإدارية عبر إشعار بتطبيق «سهل».



وبين أنه تم تمديد فترة التسجيل في المراكز للطلبة الراغبين في الالتحاق حتى الخميس 23 الجاري، وذلك لإتاحة فرصة للراغبين في الالتحاق إلى التسجيل، داعيا في الوقت ذاته جميع الدارسين المسجلين سابقا إلى ضرورة تقديم ما يثبت تسجيلهم عند مراجعة المراكز المحددة لاستئناف الدراسة.



وأكد أهمية الالتزام بالمواقع المعتمدة ومواعيد الحضور، بما يضمن انتظام سير العمل وتحقيق الأهداف التعليمية المرجوة.



واختتم الخالدي تصريحه بتأكيد حرص وزارة التربية على ضمان أن تكون قرارات التكليف متوافقة مع الاحتياجات الفعلية ومتناسقة مع حجم وعبء العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتوفير فرص تعليم فاعلة ومنظمة لجميع المتعلمين.