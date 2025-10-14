

بشرى شعبان



نظمت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية 2025 تحت شعار «الصحة النفسية وقت الأزمات»، برعاية وحضور مديرة إدارة مراكز رعاية المعاقين دلال المري، حيث قدمت الأخصائية شيرين كمشاد محاضرة بعنوان «الصحة النفسية وقت الأزمات»، تناولت خلالها أهمية الوعي النفسي والعوامل التي تعزز الصحة النفسية، وتمارين الحضور الذهني، ورسالة أمل للمجتمع.



ونظم قسم التوجيه الفني على هامش الفعالية معرضا توعويا بمشاركة عدد من المراكز والأقسام التابعة لإدارة مراكز رعاية المعاقين، منها مراكز الصليبخات والصباحية والسرة، وإدارة التأهيل المهني، بهدف نشر الوعي بالصحة النفسية ودعم المستفيدين والموظفين نفسيا واجتماعيا.