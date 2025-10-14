

حصد كل من فالنتين فاشرو من موناكو وابن خالته الفرنسي أرتور ريندركنيش ثمار مغامرتهما المدهشة في دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة بكرة المضرب التي انتهت بتتويج الأول بطلا، فقفز الفائز 164 مرتبة في التصنيف العالمي، والثاني 26 مركزا.



وحسم فاشرو المباراة النهائية التاريخية والمؤثرة بنتيجة 4-6 و6-3 و6-3.



وخاض فاشرو (26 عاما) غمار دورة شنغهاي، وهو مصنف بالمركز 204 عالميا واضطر إلى خوض التصفيات قبل أن يضرب بقوة بتخطيه لاعبين أمثال الكازاخستاني ألكسندر بوبليك والدنماركي هولغر رونه والصربي نوفاك ديوكوفيتش ثم ريندركنيش في النهائي. وأدت هذه المغامرة الرائعة إلى احتلاله المركز 40 في التصنيف الجديد الصادر أمس.



أما ريندركنيش (30 عاما)، فبات في المركز 26 بعدما كانت أفضل مرتبة احتلها في المرتبة 42 عام 2022، وبدوره أزاح الفرنسي في طريقه إلى النهائي كلا من الألماني ألكسندر زفيريف والتشيكي ييري ليهيتشكا والكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم والروسي دانييل مدفيديف.



ولم يطرأ أي تعديل على المراكز الثلاثة الاولى، حيث بقي الإسباني كارلوس الكاراز في الصدارة، علما أنه قرر عدم المشاركة في شنغهاي، متقدما على الإيطالي يانيك سينر الذي انسحب منها بداعي إصابة في ساقه تعرض لها خلال مباراته مع الهولندي تالون خريكسبور في الدور الأول، وجاء ألكسندر زفيريف ثالثا، وتايلور فريتس رابعا ونوفاك ديوكوفيتش خامسا.



وفي فئة السيدات، اقتربت الأميركية كوكو غوف الفائزة بدورة ووهان لماسترز الألف نقطة من البولندية إيغا شفيونتيك صاحبة المركز الثاني.



وتغلبت غوف على مواطنتها جيسيكا بيغولا في النهائي 6-4 و7-5.



ولم يعد يفصل بين غوف وشفيونتيك سوى 895 نقطة، علما بأن الأخيرة خرجت من الدور ربع النهائي في ووهان. في المقابل، استعادت بيغولا المركز الخامس في التصنيف.



وعلى الرغم من خسارتها العديد من النقاط كونها حاملة اللقب العام الماضي، بخروجها في نصف النهائي، بيد أن البيلاروسية أرينا سابالينكا احتفظت بفارق مريح في الصدارة.