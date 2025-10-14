

آلاء خليفة



استضافت كلية العلوم بجامعة الكويت ورشة العلوم والتكنولوجيا للفتيات التي أقامتها بطولة الكويت الوطنية للروبوتات في مدينة صباح السالم الجامعية ـ المبنى الشمالي، يوم السبت 11 الجاري.



وذكرت عضو اللجنة المنظمة للبطولة د.مها العبدالجليل أن الورشة تعد توعوية وتدريبية في مجالي العلوم والتكنولوجيا، واستهدفت الفتيات من عمر 8 إلى 14 سنة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وقد فاق الإقبال على التسجيل أكثر من 100 طالبة، مضيفة أنه تم تقسيم الطالبات إلى أربع ورش، هي: ورشة الطائرات المسيرة، وورشة تركيب الروبوتات، وورشة الفضاء لتركيب الساتلايت، وأخيرا ورشة المعلومات العلمية.



وأوضحت أن الورشة، التي تقام ليوم واحد، تهدف إلى تشجيع الإبداع العلمي والتوعية بالمسابقة الوطنية للروبوتات، وتحفيز الفتيات على الدخول في عالم التكنولوجيا والروبوتات، مشيرة إلى أن البطولة تمثل فرصة وطنية لاكتشاف المواهب الكويتية في مجالات العلوم والتكنولوجيا وتعزيز التفكير الإبداعي لدى النشء والشباب.



وأشادت د.العبدالجليل بجهود الأقسام العلمية في كلية العلوم بجامعة الكويت، مثل قسم علوم الحاسوب وقسم الفيزياء، إلى جانب الشركاء من القطاع الخاص وهم: زين الكويت، وشركات مجموعة الساير، وبنك وربة، وكلية الكويت التقنية، مؤكدة أن هذا التعاون المتكامل بين القطاعين العام والخاص يجسد نموذجا وطنيا ناجحا في دعم العلوم والتكنولوجيا وإنجاح البطولة سنويا.