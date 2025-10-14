أكد سفيرنا لدى الصين جاسم الناجم حرص الكويت على التعاون مع الصين وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتنفيذ برامج مشتركة تسهم في تعزيز دور المرأة الكويتية والعربية في مختلف المجالات لاسيما في القيادة وريادة الأعمال.



جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير الناجم بمناسبة افتتاح قمة المرأة العالمية في العاصمة الصينية بكين بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ.



وشدد على دعم الكويت الكامل لكل الجهود الرامية إلى بناء عالم أكثر إنصافا وازدهارا للنساء، مؤكدا أهمية القمة الحالية كونها تشكل منصة عالمية لتجديد الالتزام الدولي بتمكين المرأة وتحقيق التنمية الشاملة.



وأعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال القمة تقديم عشرة ملايين دولار لهيئة الأمم المتحدة للمرأة و100 مليون دولار لدعم مشاريع تنموية للنساء وتمويل 1000 مشروع صغير علاوة على استضافة 50 ألف امرأة في برامج تدريبية وإنشاء مركز عالمي لبناء القدرات النسائية.



وقدم الرئيس بينغ خلال القمة مقترحات لتسريع تنمية المرأة وهي تعزيز السلام ومكافحة العنف ضد النساء وتمكين المرأة عبر الابتكار والتكنولوجيا وتحسين الحوكمة وتوسيع فرص التعليم والصحة والمشاركة، اضافة إلى توسيع التعاون الدولي بدعم الأمم المتحدة.



وانطلقت قمة المرأة العالمية تحت شعار (مصير مشترك تسريع المسار نحو التنمية الشاملة للمرأة) بمشاركة دولية واسعة بمشاركة واسعة من وفود دولية ومنظمات أممية وعدد من السفراء المعتمدين لدى الصين.