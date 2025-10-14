

آلاء خليفة



في إطار تعزيز الشراكات الأكاديمية الدولية، استقبلت نائب مدير جامعة الكويت للعلوم الطبية د. نورة السويح، وفدا من جامعة أوتاغو النيوزلندية ممثلة بمدير برنامج العلوم الطبية البروفيسورة فيونا مكدونالد، والعميد المساعد للأبحاث البروفيسورة إليسيا مكغريغور، وبحضور عمداء كليات مركز العلوم الطبية والعمداء المساعدين.



وتأتي هذه الزيارة ضمن الجهود المبذولة لتعزيز مكانة مركز العلوم الطبية في جامعة الكويت، من خلال التعاون وتبادل الخبرات مع الجامعات العالمية المرموقة.



هذا، وناقش الطرفان إمكانيات التنسيق والتعاون العلمي بين الجامعتين، فيما يخص المجالات البحثية.