

أكدت وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان حرص الوزارة على المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات الصيانة الجذرية لشبكات الطرق في مختلف المحافظات، لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة الفنية وسرعة الإنجاز بما يحقق سلامة الطرق واستدامة البنية التحتية.



وفي هذا السياق، أوضح نائب المهندس المشرف على عقد رقم (8) - النطاق الثاني بمحافظة العاصمة م.عبدالله سعدون، أن فرق العمل موجودة في شارع دمشق حتى تقاطع الدائري الثالث مقابل منطقة الفيحاء، للوقوف على آخر مستجدات الأعمال الجارية ضمن العقود الجذرية.



وأشار سعدون إلى أن الأعمال تشمل فرش الطبقة الأسفلتية النهائية (Type 3) بسمك 5 سم، وفق المواصفات المعتمدة لضمان جودة التنفيذ وتحسين كفاءة الطرق في المنطقة.