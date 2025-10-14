

بشرى شعبان



دعت الهيئة العامة للقوى العاملة أصحاب الأعمال إلى التعرف على آلية استخدام نظام متابعة الأجور في بوابة «أسهل» المخصصة للشركات، وذلك لإدخال نواقص الرواتب وتوثيق الأسباب القانونية المرتبطة بها، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز التزام أصحاب العمل بسداد أجور العمالة في مواعيدها، وضمان الشفافية في بيئة العمل.



وأوضحت الهيئة عبر فيديو تعريفي على منصاتها الرقمية أن النظام يتيح لصاحب العمل الدخول إلى ملف الشركة الرئيسي للبحث عن العاملين، سواء المسجلون في الملف العام أو العاملون على عقد حكومي محدد، حيث يمكن من خلال النظام الاطلاع على تفاصيل عدد العمالة في شهر التحويل، وعدد النواقص، وحالة الاستيفاء لكل حالة على حدة.



وبينت أن النظام يوفر كذلك خيارات لتحديد سبب عدم التحويل أو الخصم، مع إمكانية إرفاق المستندات الداعمة لكل حالة بشكل مباشر عبر البوابة، مما يسهل عملية المراجعة والتوثيق ويعزز من دقة البيانات.



وأضافت الهيئة أن النظام يتيح أيضا إظهار العاملين الذين لم يتم إدخال سبب عدم التحويل أو الخصم، بما يضمن استكمال جميع البيانات المطلوبة بشكل متكامل، ويسهم في رفع كفاءة متابعة الأجور والالتزام بمعايير العمل المعتمدة.