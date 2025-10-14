بحث وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري مع محافظي البلاد أمس الاثنين خطط وآليات العمل التي تحقق الرؤية المشتركة وتسهم في تحقيق السياسة العامة للدولة في إنجاز المشاريع التنموية. وذكــرت محافظــــة الفروانية في بيان صحافي أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده محافظها الشيخ عذبي الناصر في مكتبه بحضور الوزير المشاري ومحافظ العاصمة الشيخ عبدالله السالم ومحافظ مبارك الكبير وحولي بالتكليف الشيخ صباح بدر السالم ومحافظ الأحمدي الشيخ حمود الجابر. وأضافت أن الاجتماع تناول استعراض تطبيق (بلدية 139) بشكل تفصيلي وشرح مختلف جوانبه والذي يهدف إلى تطوير الخدمات ورفع كفاءة العمل الإداري والميداني في مختلف المحافظات، إلى جانب بحث أطر التعاون المشترك بين وزارة البلدية والمحافظات.



ونقل البيان عن الوزير المشاري إشادته بالدور الحيوي الذي تؤديه المحافظات في دعم الجهود الميدانية للوزارة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التنسيق المباشر والتعاون والإنجاز بما يعكس روح الشراكة المؤسسية بين الأجهزة الحكومية.



كما نقل البيان عن المحافظين إعرابهم عن التقدير للدعـــم الكامــــل من القيادة السياسية والحكومة لتعزيز دورهم في خدمة الكويت مثمنين لوزير البلدية جهوده وتعاونه المستمر مع المحافظات لإنجاز المشاريع الحيوية في المحافظات الست.



حضر الاجتماع المدير العام لبلدية الكويت منال العصفور وعدد من قيادات البلدية.