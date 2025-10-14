الطبطبائي: البرنامج يعود بحلة جديدة ومحتوى متجدد يناسب فكر الطلبة ومرحلتهم الدراسية



تنافست فرق مدارس الكويت في برنامج «مع الطلبة» التلفزيوني للفوز بكأس صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وذلك خلال سلسلة من المنافسات امتدت على مدى 13 حلقة شارك فيها طلبة وطالبات من المرحلة الثانوية.



وعبر وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، في تصريح لـ «كونا»، عن سعادته لحضور هذا البرنامج الذي يعنى بفئة غالية على قلوبنا وهم طلبة المدارس الذين يمثلون حاضر الكويت ومستقبلها المشرق.



وأكد الوزير المطيري أن رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لهذه البطولة الطلابية تعكس ما يوليه سموه من اهتمام ورعاية لأبنائه الشباب وتجسد إيمان سموه العميق بدور الشباب في بناء المستقبل وترسيخ مكانة الكويت كحاضنة للمواهب والإبداع.



وبين أن فكرة المسابقة وأهدافها التربوية والإعلامية تمثل نموذجا مميزا لدمج التعليم بالإعلام وصناعة الوعي وتسهم في صقل مهارات الطلبة وتنمية روح المنافسة الإيجابية لديهم وتعزيز قدرتهم على التعبير والإبداع ضمن بيئة آمنة ومحفزة.



وأشاد بجهود جميع القائمين على تنظيم المسابقة من العاملين في وزارة الإعلام ووزارة التربية وشركائهم من المؤسسات التربوية والتعليمية والإعلامية الحكومية والخاصة على ما بذلوه من جهد لإنجاح هذا الحدث الذي يرسخ البعد الاستراتيجي لوزارة الإعلام في دعم المبادرات الشبابية وبناء جيل واع قادر على إنتاج محتوى وطني هادف يعكس هوية الكويت الثقافية والإعلامية. وقال ان مثل هذه الفعاليات تمثل جزءا من رؤية الوزارة في تعزيز الشراكة المجتمعية وتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة مؤكدا نهج الوزارة في دعم الموهوبين من الطلبة والاستثمار في طاقاتهم الإبداعية. وتمنى الوزير المطيري لجميع المشاركين التوفيق وأن تكون هذه التجربة خطوة جديدة في مسيرة إبداعهم وتميزهم وفرصة لتعزيز روح التعاون والانتماء للوطن الغالي.



من جهته، أثنى وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي، في تصريح مماثل لـ «كونا»، بجهود شركة «فو» على تنظيم وتسجيل برنامج «مع الطلبة»، مشيدا بمستواه المتميز الذي يجمع بين المتعة والفائدة.



وأضاف الطبطبائي أن البرنامج يعد من أجمل البرامج التي عاصرناها منذ الصغر، وقد عاد اليوم بحلة جديدة ومحتوى متجدد يناسب فكر الطلبة ومرحلتهم الدراسية، مشيرا إلى أن تدرج الأسئلة من السهلة إلى الصعبة يمنح المنافسة طابعا مشوقا ويحفز المشاركين على التفكير والتحصيل المعرفي.



وأعرب عن شكره لوزارة الإعلام على التعاون الحكومي المشترك بين وزارتي الإعلام والتربية، مثمنا كذلك الشراكة المثمرة مع القطاع الخاص ممثلا في شركة «فو» التي تولت تنفيذ البرنامج وإعداده.



وبين الطبطبائي أنه تم تسجيل 13 حلقة من برنامج «مع الطلبة» بعد توقف دام نحو خمسين عاما، مؤكدا أن الطلبة المشاركين أظهروا حماسا كبيرا وروحا تنافسية عالية جعلت من البرنامج تجربة تربوية ثرية.



وأشار إلى أن الحماس والتشجيع بين الطلبة والجمهور عكسا روح الانتماء للمدارس والمجتمع، مؤكدا أن الوزارة تتطلع إلى استمرار مثل هذه المنافسات التعليمية الهادفة التي تسهم في تنمية معارف الطلبة وتوسيع مداركهم.



من جانبها، قالت رئيس مجلس إدارة شركة «فو» الشيخة عهود سالم العلي الصباح لـ «كونا» ان برنامج «مع الطلبة» يمثل شراكة هي الأولى من نوعها بين شركة «فو» ووزارتي الإعلام والتربية، مؤكدة أن هذه التجربة تعكس نموذجا مميزا للتعاون بين القطاعين العام والخاص في دعم البرامج الشبابية والتعليمية.



وأضافت أن البدايات الأولى للبرنامج كانت في تلفزيون الكويت، وأن شركة «فو» تفخر بكونها أول جهة تتولى تنفيذ هذا العمل بعد فترة توقف طويلة، مشيرة إلى أن الفريق حرص على تقديم نسخة جديدة تحافظ على روح البرنامج الأصلية وتواكب تطلعات الجيل الحالي.