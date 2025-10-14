

تواصل الجامعة الأمريكية في الكويت AUK ترسيخ مكانتها في مجال الابتكار العالمي من خلال تنظيم تحدي ناسا لتطبيقات الفضاء 2025، وهو أكبر هاكاثون في العالم أطلقته وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).

وبرعاية شركة مشاريع الكويت القابضة كيبكو KIPCO، يأتي هذا الحدث ليمثل العام السادس على التوالي الذي تستضيف فيه الجامعة حصريا هذا الحدث المرموق في الكويت، تأكيدا على التزامها بدعم الإبداع، والتطور التكنولوجي، وريادة الأعمال بين الشباب.

وفي هذا السياق، أكدت رئيسة الجامعة الأمريكية في الكويت د.روضة عواد، روح المبادرة والابتكار التي يجسدها الحدث بقولها: لا يبدأ الاكتشاف بالصواريخ أو الآلات، بل بالخيال، وبطرح الأسئلة، وبالشجاعة لتجاوز الحدود ويجسد تحدي ناسا لتطبيقات الفضاء هذه الروح، ونحن في الجامعة الأمريكية في الكويت فخورون باستضافة مساحة يلتقي فيها الفضول بالتعاون والابتكار، لإعداد الجيل القادم من صانعي الحلول في الكويت لمستقبل واعد.



أقيمت فعاليات الهاكاثون في حرم الجامعة الأمريكية واستمرت لمدة 48 ساعة تحت شعار «تعلم.. انطلق.. قد»، بمشاركة 299 متسابقا من خلفيات متنوعة شملت طلبة المدارس الثانوية والجامعات والخريجين والمهنيين وتنافس 48 فريقا في إيجاد حلول مبتكرة لتحديات وكالة ناسا المعقدة، ضمن مجالات تشمل استكشاف الفضاء.

وأشادت د.مروى شعراوي، الأستاذ المساعد في قسم علوم الحاسوب بالجامعة والمنسقة المحلية لتحدي ناسا لتطبيقات الفضاء في الكويت لعام 2025، بالإقبال الكبير قائلة: يعكس هذا الإقبال المتزايد الحماس المتنامي لدى شباب الكويت تجاه الابتكار، والعمل الجماعي، واستكشاف مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM وقد أظهر المشاركون مستويات عالية من الإبداع والمهارة التقنية وروح الفريق أثناء تعاملهم مع تحديات ناسا في مجالات الفضاء وعلوم الأرض والذكاء الاصطناعي.

من جانبها، أكدت إيمان العوضي نائب رئيس أول لشؤون الاتصال وعلاقات المستثمرين في كيبكو، التزام الشركة المستمر بدعم الابتكار وتمكين الشباب الكويتي، قائلة: نحن فخورون بدعم تحدي ناسا لتطبيقات الفضاء الذي تستضيفه الجامعة الأمريكية في الكويت وبصفتنا مجموعة استثمارية رائدة، نولي أهمية كبرى لتعزيز الابتكار والتعليم والتنمية المجتمعية وقد شكل هذا الحدث فرصة مثالية لإلهام الإبداع، وتطوير التكنولوجيا، وتشجيع الاستكشاف العلمي بين شبابنا. واختتم الحدث بحفل تكريم للفائزين الذين أبدعوا في تقديم حلول تجمع بين الإبداع والتميز التقني والتأثير العملي.

وقد قيم لجنة التحكيم، التي ضمت أساتذة جامعيين وخبراء صناعيين وممثلين دوليين، المشاريع بناء على الابتكار والتنفيذ والأهمية الاجتماعية، حيث فاز فريق Spaced Out بالمركز الأول عن مشروعه ضمن تحدي «Meteor Madness»، وجاء في المركز الثاني فريق KES AstroBio عن مشاركته في تحدي «Build a Space Biology Knowledge Engine»، بينما حل فريق ExoOps ثالثا عن مشروعه في تحدي «Will It Rain On My Parade».