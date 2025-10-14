

عبدالكريم العبدالله



في إطار تطوير آليات العمل الرقابي وتعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات الحكومية، أعلنت وزارة الصحة عن بدء تفعيل نظام الربط الإلكتروني بين إدارة الوقاية من الإشعاع والإدارة العامة للجمارك، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات الرقابة على المواد والأجهزة الخاضعة للرقابة الإشعاعية، وضمان أعلى معايير الأمان في هذا المجال الحيوي. وأكد مدير إدارة الوقاية من الإشعاع في وزارة الصحة، د.ناصر سعود الجويسري، أن النظام الجديد يمثل نقلة نوعية في منظومة الرقابة الإشعاعية، إذ يسهم في رفع كفاءة تبادل المعلومات بين الجهتين وتقليل المعاملات الورقية، بما ينعكس على تسريع الدورة الإجرائية وتحقيق مزيد من الدقة والشفافية في عمليات الفحص والإفراج الجمركي.



وأوضح الجويسري أن المواد الخاضعة للرقابة تشمل أجهزة الأشعة المؤينة مثل أجهزة الأشعة السينية (X-ray)، والمصادر المشعة الطبية والصناعية، وأجهزة العلاج الإشعاعي ومولدات النظائر وأجهزة القياس النووية، إلى جانب الأجهزة غير المؤينة مثل أجهزة الليزر عالية القدرة، وأنظمة الرادار، ومحطات الاتصالات ذات القدرة العالية، والأجهزة الطبية والصناعية ذات الانبعاث غير المؤين.



وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية وزارة الصحة في التحول الرقمي والتكامل المؤسسي مع الجهات الحكومية، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة للتحول الإلكتروني وتعزيز الأمن والأمان الإشعاعي في دولة الكويت، مؤكدا أن الوزارة تولي هذا الجانب أهمية خاصة نظرا لصلته المباشرة بسلامة العاملين والجمهور وحماية البيئة من أي مخاطر إشعاعية محتملة.