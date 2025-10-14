القاهرة - محمد صلاح



شهد فيلم فيلم «شمس الزناتي 2» تغييرات جديدة ومفاجئة في قائمة أبطاله قبل انطلاق التصوير، حيث تم استبعاد الفنانة أسماء جلال من البطولة النسائية، ليتم إحلال الفنانة هنا الزاهد بدلا منها، وذلك من دون إبداء أسباب لهذا التغيير.



وجاء قرار استبعاد أسماء ليشكل مفاجأة للجمهور تضاف إلى المفاجآت العديدة التي شهدها فريق العمل التي بدأت، وفق مجلة «لها»، بانسحاب الفنان عمر متولي واعتذاره عن عدم تقديم دور والده الفنان الراحل مصطفى متولي في بداياته بالفيلم، ليحل محله الفنان أحمد عبدالحميد، وتلاه اعتذار الفنان طه دسوقي عن عدم تقديم شخصية «عوض الكلاف» التي جسدها الفنان الراحل عبدالله محمود وسيقدمها الفنان أحمد عبدالله محمود.



وكان الفنان محمد إمام، قد أكد عبر حسابه الخاص على «إنستغرام» خبر انسحاب المخرج عمرو سلامة من إخراج «شمس الزناتي 2»، بعد تصوير عدد من المشاهد بالفعل تحت إدارته، مشيرا إلى أن المخرج أحمد خالد موسى، حل بديلا له.



يذكر ان «شمس الزناتي 2» بطولة كل من: محمد إمام وأمينة خليل وهنا الزاهد وعمرو عبدالجليل وأحمد عبدالحميد وأحمد عبدالله محمود وأحمد خالد صالح ومصطفى غريب وخالد أنور، وسيناريو وحوار محمد الدباح.