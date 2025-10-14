أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم أمس فوز العلماء الأميركي جويل موكير والفرنسي فيليب أغيون والكندي بيتر هاويت بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2025 لإسهاماتهم البارزة في تفسير النمو الاقتصادي القائم على الابتكار.



وقالت الأكاديمية في بيانها إن نصف الجائزة منح للعالم الأميركي جويل موكير لدوره في تحديد المتطلبات الأساسية لتحقيق النمو المستدام من خلال التقدم التكنولوجي فيما تقاسم النصف الآخر كل من الفرنسي فيليب أغيون والكندي بيتر هاويت لتطويرهما نظرية النمو المستدام القائمة على التدمير الإبداعي.



وأوضحت الأكاديمية أن الباحثين الثلاثة أظهروا كيف يمكن للتكنولوجيا الجديدة أن تدفع النمو الاقتصادي المستدام من خلال تحليل العلاقة بين الابتكار والتقدم العلمي وديناميكية الأسواق.



وأكدت أن أعمال الفائزين الثلاثة ساهمت في تعميق فهم آليات النمو الاقتصادي عبر التاريخ من خلال ربط الابتكار بالتطور الصناعي والعلمي وإبراز أهمية البيئة المؤسسية والتعليمية في تحفيز الإبداع والنمو.