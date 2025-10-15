القاهرة - خديجة حمودة



احتفلت القوات الجوية بعيدها الثالث والتسعين على نشأتها والذي يواكب أيضا ذكرى معركة المنصورة الجوية عام 1973 حسبما أفاد بيان للمتحدث العسكري. ويأتي احتفال القوات الجوية تزامنا مع احتفال مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.



وخلال وقائع المؤتمر الصحافي الذي عقد بمناسبة الاحتفال أمس، أكد اللواء طيار أ.ح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية أن رجال القوات الجوية يحملون على عاتقهم أمانة حماية سماء الوطن وبسط السيطرة الجوية على كل الاتجاهات الإستراتيجية للدولة المصرية.



كما هنأ رجال القوات الجوية من مختلف تخصصاتهم بعيدهم، مشيرا إلى أن «رجال القوات الجوية سطروا واحدة من أعظم دروس القتال الجوى التي برهنت على كفاءتهم القتالية ومهاراتهم الاستثنائية، حينما حاول العدو الهجوم على القواعد الجوية في يوم 14 أكتوبر عام 1973، فتفاجأ بنسور القوات الجوية تلقنه درسا قاسيا لن يمحى من ذاكرته رغم تفوقه النوعي والكمي، حيث تصدت له في أطول معركة جوية امتدت لأكثر من 50 دقيقة وسميت «معركة المنصورة الجوية»، وكان ذلك اليوم نبراسا وعيدا يضيء طريق العزة والكرامة لمن يحمل أمانة الدفاع عن الوطن من بعدهم لتظل راية الوطن عالية خفاقة».



وأكد قائد القوات الجوية على الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة في تطوير وتحديث القوات الجوية بانضمام أحدث طرازات الطائرات التي تعزز من إمكاناتها وقدراتها القتالية للحفاظ على أمن مصر واستقرارها ضد كل التهديدات.