

قررت الفنانة أمينة خليل الغياب عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2026، لتكسر بذلك عادتها في الظهور السنوي ضمن الماراثون الرمضاني، حيث اعتادت خلال الأعوام الماضية على المشاركة في عدد من أبرز الأعمال الدرامية، وذلك بحسب مجلة «سيدتي»، حيث يأتي هذا القرار بعد احتفالها مؤخرا بزواجها من المصور أحمد زعتر، إذ فضلت أن تمنح نفسها فترة راحة قصيرة تستمتع خلالها ببداية حياتها الزوجية.



وحققت أمينة العديد من النجاحات اللافتة في الدراما التلفزيونية خلال السنوات الأخيرة، وحجزت لنفسها مكانا ضمن قائمة النجمات اللواتي يتواجدن بشكل سنوي في الموسم الدرامي الأبرز خلال العام، لا سيما أنها دائما تقدم دراما اجتماعية هادفة، تتطرق فيها للعديد من القضايا البارزة على الساحة، وكان آخرها ما قدمته في مسلسل «لام شمسية» في موسم رمضان الماضي، وشاركها بطولة المسلسل كل من: أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، ثراء جبيل، ياسمينا العبد، الطفل علي البيلي، صفاء الطوخي، فاتن سعيد، يارا جبران، وغيرهم، والعمل تأليف مريم نعوم، إخراج كريم الشناوي.