سقط منتخب البرازيل في فخ الهزيمة أمام نظيره منتخب اليابان بنتيجة 3-2، في المباراة الودية التي جمعتهما أمس على ملعب أجينوموتو، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026.



«السيليساو» أنهت الشوط الأول من المباراة، متفوقة بثنائية نظيفة، حيث سجل باولو هنريكي مدافع فريق فاسكو دا جاما الهدف الأول (26) من زمن المباراة، وأضاف جابرييل مارتينيلي لاعب أرسنال ثاني الأهداف (32)، ولكن الشوط الثاني، شهد صحوة «الكمبيوتر» الياباني الذي قلب الطاولة بتسجيله 3 أهداف عن طريق تاكومي مينامينو وكايتو ناكامورا وأياسي يويدا (52 و62 و71).



وكان المنتخب البرازيلي قد حقق فوزا كبيرا على كوريا الجنوبية بخماسية نظيفة في المواجهة الودية التي جمعتهما الجمعة الماضي.



وفي مباراة ودية ثانية، نجحت كوريا الجنوبية في تحقيق الفوز على پاراغواي بثنائية نظيفة سجلها جي سزنغ ايوم واوه هيزون جيو (15 و75) وذلك في اللقاء الذي احتضنه ملعب كأس العالم في العاصمة سيئول.