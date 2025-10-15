واصلت ألمانيا صحوتها واقتربت من النهائيات بفوزها الثمين على مضيفتها إيرلندا الشمالية 1-0، فيما فرملت آيسلندا الانطلاقة المثالية لضيفتها فرنسا عندما أرغمتها على التعادل 2-2 في الجولة الرابعة للمجموعتين الاولى والرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2026 لكرة القدم.



وحذت سلوفينيا حذو آيسلندا وأوقفت البداية المثالية لضيفتها سويسرا بعدما فرضت عليها التعادل السلبي، وقطعت بلجيكا خطوة كبيرة نحو التأهل بفوزها الكبير على مضيفتها ويلز 4-2.



في المباراة الاولى في بلفاست، تدين ألمانيا بفوزها الصعب والثمين إلى مهاجم نيوكاسل الانجليزي نيك فولتيماده الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 31 في باكورة اهدافه الدولية في مباراته السادسة بألوان «المانشافت»، والرابعة في التصفيات المونديالية.



وحققت ألمانيا الأهم بفوزها الثالث تواليا منذ خسارتها المفاجئة امام مضيفتها سلوفاكيا 0-2 في الجولة الاولى، فرفعت رصيدها إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة الاولى بفارق الاهداف امام سلوفاكيا التي تغلبت على ضيفتها لوكسمبورغ 2-0، فيما تراجعت ايرلندا إلى المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدرين.



وفي المجموعة ذاتها، انتظرت سلوفاكيا الشوط الثاني لهز شباك ضيفتها لوكسمبورغ المتواضعة بهدفين سجلهما مدافع كالياري الايطالي آدم أوبيرت (55) ومهاجم سلافيا براغ إيفان شرانز (72).



تعثر فرنسا



وأوقفت آيسلندا الانطلاقة المثالية لضيفتها فرنسا عندما أرغمتها على التعادل 2-2 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.



وتقدمت آيسلندا عبر فيكتور بالسون (39)، وردت فرنسا، وصيفة النسخة الاخيرة من العرس العالمي، بهدفين كريستوفر نكونكو (63) وجان فيليب ماتيتا (68)، لكن أصحاب الأرض أدركوا التعادل بواسطة البديل كريستيان هلينسون (70).



وعززت فرنسا صدارتها برصيد 10 نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام أوكرانيا التي تغلبت على ضيفتها أذربيجان 2-1.



وضمن المجموعة عينها، فازت أوكرانيا على أذربيجان بهدفين لأوليكسيي غوتسولياك (30) وروسلان مالينوفيسكي (64) مقابل هدف لفيتالي ميكولينكو (45+3 خطأ في مرمى منتخب بلاده).



وعلى ملعب كارديف سيتي، تابع المنتخب البلجيكي سلسلة نتائجه الإيجابية وحقق فوزه الرابع مقابل تعادلين عندما تغلب على مضيفه الويلزي 4-2.



وبعد تأخره بهدف جو رودون (8)، رد «الشياطين الحمر» عبر كيفن دي بروين من ركلتي جزاء (18 و76) وتوما مونييه (24)، وقلص البديل الويلزي نايثان برودهيد الفارق (89)، قبل أن يعيده لياندرو تروسار إلى سابق عهده (90).



وانتزعت بلجيكا صدارة المجموعة العاشرة من مقدونيا الشمالية برصيد 14 نقطة بفارق نقطة واحدة امام الاخيرة التي تعثرت أمام ضيفتها كازاخستان 1-1، فيما تجمد رصيد ويلز عند 10 نقاط.



وفي المجموعة الثانية، فرطت سويسرا في فرصة الحسم المبكر لتأهلها إلى النهائيات بسقوطها في فخ التعادل السلبي امام مضيفتها سلوفينيا، بعدما حققت ثلاثة انتصارات متتالية.



وعززت سويسرا الصدارة برصيد 10 نقاط بفارق ثلاث نقاط امام كوسوفو التي حققت فوزا مفاجئا على مضيفتها السويد بهدف وحيد سجله فيسنيك أصلاني في الدقيقة 32.