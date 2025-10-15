القاهرة - محمد سامي



أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو عن سعادته الكبيرة بالتواجد في شرم الشيخ (مدينة السلام)، مشيدا بالدور الرائد الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة المصرية في دعم وتطوير الرياضة على المستويين المحلي والإقليمي.



جاء ذلك خلال استقبال وزير الشباب والرياضة د.أشرف صبحي له على هامش فعاليات مؤتمر السلام أمس الأول، حيث أكد إنفانتينو أن مصر أصبحت نموذجا يحتذى في أفريقيا والمنطقة في مجال إدارة الرياضة وتنمية المواهب، مشيرا إلى أن الرياضة، ولاسيما كرة القدم، يمكن أن تكون جسرا للتواصل الإنساني والسلام بين الشعوب.



وأضاف: «نأمل ونعتقد أن الكرة قد تقدم مساهمة صغيرة في عملية السلام هذه، وتجلب الفرح للأطفال وللجميع في غزة وكل مكان في الشرق الأوسط».



من ناحية أخرى، بدأ الدنماركي ياس ثوروب مهامه رسميا مديرا فنيا للنادي الأهلي، حيث قاد مساء أمس الثلاثاء أول تدريب له على ملعب مختار التتش بالجزيرة في حضور كامل قوام الفريق بعد انتهاء فترة التوقف الدولي وعودة اللاعبين الدوليين من مشاركاتهم مع المنتخبات الوطنية.



وشهد المران أجواء حماسية بحضور الجهاز المعاون الجديد الذي وصل إلى القاهرة تباعا، حيث ضم الرباعي إمري زابيكس وجوني مولبي مساعدين للمدير الفني، إلى جانب كاج ستيفانسن مدرب حراس المرمى، بينما من المقرر أن ينضم مدرب الأحمال ومحلل الأداء اليوم الأربعاء.



ويستعد الأهلي لمغادرة القاهرة غدا الخميس متجها إلى بوروندي لمواجهة فريق إيغل نوار في مستهل مشواره بدوري أبطال أفريقيا وسط آمال جماهيرية كبيرة ببداية قوية للعهد الفني الجديد بقيادة ثوروب.