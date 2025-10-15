

أسامة أبوالسعود



أكدت وزارة الشؤون الإسلامية أن تسجيل الراغبين في أداء مناسك الحج مستمر منذ فتح باب التسجيل بتاريخ 13/10/2025 الساعة 10صباحا، وينتهي التسجيل في 22/11/2025 الساعة 10 صباحا.



‏‎وأشارت الوزارة إلى أن نظام التسجيل المركزي المفتوح وفقا لنظام الفرز بالقرعة، فيما أوضحت أن الآلية المتبعة هي تسجيل الراغبين للحج لموسم 1447هـ عبر تطبيق «سهل»، مع تثبيت التسجيل لعدة مواسم لحين الانتهاء من فرز جميع المسجلين بالنظام حيث يحتفظ المسجل بترتيبه بالقرعة لحين وصول طلبه بالترشيح.



‏‎وفيما يخص طريقة التسجيل فجاءت كالتالي:



‏‎٭ أولا: الدخول عن طريق برنامج «سهل».



‏‎٭ ثانيا: الذهاب إلى أيقونة الخدمات ثم اختيار أيقونة وزارة الشؤون الإسلامية.



‏‎٭ ثالثا: اختيار أيقونة خدمات الحج ثم اختيار أيقونة طلب إبداء رغبة أداء مناسك الحج.



‏‎٭ رابعا: تعبئة البيانات المطلوبة وسداد الرسوم.



وعن الشرائح المستهدفة، أوضحت الوزارة أنها كالتالي:



‏‎1 ـ أن يكون مقدم الطلب كويتيا لم يسبق له الحج.



‏‎2 ـ أن تكون المجموعة الواحدة لا تتعدى 5 أشخاص.



‏‎3 ـ يجب أن تكون المجموعة من ضمن الأقارب.



‏‎4 ـ يسمح للنساء بإضافة محرم واحد سبق له الحج.



‏‎5 ـ يسمح بتسجيل مقيم واحد في المجموعة من ضمن الأقارب.



‏‎وفيما يخص السياسات العامة فأوضحت الوزارة التالي:



‏1 ـ ‎يحق لمقدمي الطلب التغيير والاستبدال أثناء فترة التسجيل.



‏‎2 ـ يجب سداد مبلغ 10 دنانير غير مستردة في جميع الأحوال عند تسجيل رغبة الحج.



‏3 ـ ‎يتم بعد إجراء الفرز لتثبيت التسجيل لدى الحملة سداد مبلغ 1500 دينار من قيمة سعر الحج في حملة الحج.



‏4 ـ ‎يسقط الطلب بعد انتهاء المهلة المحددة أو عدم الدفع.



‏‎5 ـ بعد قبول الحاج وإتمام تسجيله لدى الحملة يحق له تغيير الحملة لمرة واحدة وذلك قبل 15/1/2026.



6 ـ يتم سد الشاغر حسب نظام القرعة.



‏‎وبشأن الفئات المستثناة من الرسوم، قالت الوزارة إنه يتم إعفاء من رسوم التسجيل أصحاب الحالات التالية:



‏‎1 ـ أصحاب الأعمار 65 سنة فما فوق.



‏‎2 ـ من لديه إعاقة سواء كانت متوسطة أو شديدة.



‏‎وفيما يخص آلية القبول والفرز، أشارت وزارة الشؤون الإسلامية إلى أن الفرز يكون وفقا لنظام القرعة، بحيث يتم اختيار المتقدمين للحج بشكل عشوائي وعادل بين جميع المسجلين، مع تثبيت التسجيل لعدة مواسم لحين الانتهاء من فرز جميع المسجلين بالنظام حيث يحتفظ المسجل بترتيبه بالقرعة لحين وصول طلبه بالترشيح.



‏‎ولفتت إلى وصول إشعار القبول عبر تطبيق «سهل».



‏‎وفيما يتعلق بمدة التسجيل، أكدت الوزارة منح المرشح للقبول مهلة 3 أيام لدفع مبلغ 1500 دينار من قيمة سعر الحج في الحملة، مبينة أنه في حال الإلغاء قبل 18/1/2026 يمكن للحاج من استرجاع المبلغ، ويخصم المبلغ كاملا بعد هذا التاريخ في حال عدم وجود سبب مقنع.