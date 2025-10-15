

يحيى حميدان



خسر فريق الجزيرة لكرة القدم من نظيره الشباب 1-2 في مباراة تجريبية جمعت الطرفين أول من أمس على ملعب الفائز.



وحرص الفريق الجزراوي بقيادة المدرب إبراهيم عبيد على الدفع بكل العناصر المتاحة في قائمته بهذه المواجهة التجريبية للحفاظ على جاهزيتهم البدنية خلال فترة التوقف الدولي الحالية «فيفا داي».



ويستعد الجزيرة لملاقاة الساحل في الجولة الخامسة من دوري «زين» للدرجة الأولى الإثنين المقبل، فيما سيلتقي الشباب مع الكويت في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز الأحد المقبل.



وتدرس إدارة الفريق الجزراوي إقامة معسكر تدريبي خارجي في نوفمبر أو ديسمبر المقبلين لرفع جاهزية اللاعبين في النصف الثاني من الموسم، خاصة في ظل تألق الفريق حاليا بتواجده في المركز الثاني برصيد 10 نقاط جمعها من ثلاثة انتصارات وتعادل وحيد دون هزيمة أواستقبال أي هدف في المباريات الأربعة الأولى.



وترتبط فكرة إقامة المعسكر الخارجي بالحصول على الموافقات اللازمة والتفرغات من الهيئة العامة للرياضة.