

مبارك الخالدي - هادي العنزي



فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي على فريق اليرموك 3-1 في مباراة ودية جمعتهما مساء أول من أمس ضمن تحضيرات الفريقين لعودة منافسات بطولتي دوري زين الممتاز والدرجة الأولى إثر انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث سجل للأخضر جوليان انغوي ويوسف ماجد «هدفين».



وكان العربي قبلها قد كسب مباراة ودية أمام فريق برقان 1-0 بأقدام جوليان انغوي، ويستعد الفريق لمواجهة السالمية ضمن الجولة الخامسة لبطولة دوري زين الممتاز الأحد المقبل.



من جهة أخرى، تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية على ضيفه برقان بهدف للا شيء، سجله المدافع البرازيلي أليكس ليما من ركلة جزاء في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على معلب ستاد ثامر، تحضيرا لمباراة العربي ضمن منافسات الجولة الـ 5 لدوري زين للدرجة الممتازة، والتي تجمعه مع العربي 19 أكتوبر الجاري.



وقد خاض «السماوي» خلال فترة التوقف الدولي الحالي مباراتين وديتين، الأولى مع كاظمة خسرها 2-4 الأسبوع الماضي، وجاءت المباراتان ضمن سعي المدرب الوطني محمد دهيليس للوصول إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية ممكنة، بالإضافة إلى الحرص على التوظيف الأمثل للاعبين في المواجهات الصعبة المقبلة مع العربي والقادسية تواليا، فضلا عن رغبته في ترسيخ أسلوبه التكتيكي دفاعا وهجوما لدى الفريق، حيث تولى دهيليس مهمة الإشراف على الفريق بعد بداية الموسم خلفا للمدرب ناصر الشطي.