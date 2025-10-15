أعلنت منظمة المدن العربية ـ مقرها الكويت ـ عن مشاركتها في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية (UCLG) المقرر انعقادها في مدينة شيآن بجمهورية الصين الشعبية وذلك خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر الحالي.



وذكرت المنظمة في بيان لها أن هذه المشاركة تأتي تأكيدا على دورها الريادي في تمثيل المدن العربية على الساحة الدولية وحرصها على المساهمة الفاعلة في صياغة السياسات العالمية للتنمية الحضرية المستدامة فضلا عن تعزيز الحوار والشراكات بين المدن لمواجهة التحديات الحضرية والاقتصادية والبيئية المشتركة.



وأوضحت أنه سيتم خلال الاجتماعات مناقشة المنتدى الرابع للمدن العربية الصينية المقرر عقده في مدينة ظفار ـ سلطنة عمان خلال النصف الثاني من عام 2026 وذلك في جلسة خاصة تعقد ضمن فعاليات المجلس بمشاركة الأمين العام للمنظمة المهندس عبدالرحمن العصفور ونائب رئيس جمعية الصداقة الصينية ـ العربية ورئيس بلدية ظفار الدكتور أحمد الغساني.



وقالت إن هذا الإعلان المشترك يأتي تأكيدا على عمق الشراكة المؤسسية بين الأطراف الثلاثة وتجسيدا لحرصهم على تعزيز التعاون العربي ـ الصيني في مجالات التنمية المحلية المستدامة والتوأمة بين المدن ضمن رؤية مشتركة تسعى إلى توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات بين المدن العربية والصينية.



وأشارت إلى أن المنتدى في دورته الرابعة يمثل منصة محورية للحوار وتبادل الخبرات بين صناع القرار والقيادات المحلية والخبراء من الجانبين العربي والصيني إذ سيسهم في تبادل التجارب البلدية الرائدة وتطوير شراكات عملية في مجالات التخطيط العمراني المستدام والطاقة المتجددة وإدارة المدن الذكية وتنمية الاقتصاد المحلي.



وتوقعت أن يسهم المنتدى في تعزيز قنوات التواصل المؤسسي بين المدن العربية ونظيراتها الصينية من خلال إطلاق مبادرات للتوأمة والتعاون المباشر بين المدن بما يعزز تبادل المعرفة ونقل الخبرات العملية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



ونقل البيان عن الأمين العام للمنظمة المهندس عبدالرحمن العصفور قوله إن المنتدى يمثل إحدى المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها المنظمة منذ عام 2010 ضمن رؤيتها لتعزيز الانفتاح الدولي للمدن العربية وتوسيع شراكاتها مع نظرائها في العالم ولاسيما في جمهورية الصين الشعبية.



وأعرب العصفور عن تقديره للتعاون الوثيق مع جامعة الدول العربية وجمعية الصداقة الصينية ـ العربية في بلورة محاور المنتدى بما يعزز التكامل بين العمل البلدي والحكومي ويترجم التوجهات المشتركة للتنمية المستدامة.



وثمن الدور البارز الذي تضطلع به مدينة ظفار العمانية في دعم العمل البلدي العربي المشترك مؤكدا أن اختيارها لاستضافة المنتدى الرابع يعكس مكانتها كمدينة عربية فاعلة في المنظمة ونموذجا يحتذى به في التنمية المحلية المستدامة وإدارة الموارد الحضرية بكفاءة.



وأفاد بأنه من المقرر أن يشهد المنتدى إطلاق عدد من المبادرات والمشاريع العربية ـ الصينية المشتركة من أبرزها إنشاء شبكة للتعاون والتوأمة بين المدن العربية والصينية في مجالات التخطيط الحضري والبنية التحتية الذكية والتعليم الفني والتقني والاقتصاد الأخضر.