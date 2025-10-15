أصدر بيت التمويل الكويتي تقرير البصمة الكربونية لعام 2024، الذي يستعرض أبرز إنجازات البنك ومبادراته البيئية خلال عام 2024، إلى جانب تقييم شامل لتأثير عملياته ومنتجاته وخدماته على البيئة، وتسليط الضوء على مصادر الانبعاثات الرئيسية، بهدف تطوير حلول فاعلة للحد منها، ودعم جهود البنك في مكافحة التغير المناخي والاستخدام الأمثل للموارد.



كما يستعرض التقرير بالتفصيل جهود البنك في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، ويؤكد التزامه بإطلاق منتجات مالية تدعم المبادرات البيئية، وتوسيع نطاق العمل المناخي بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية في الكويت والأهداف المناخية العالمية.



ويعد هذا التقرير تتويجا لجهود بيت التمويل الكويتي في تطوير إطار إفصاح متكامل يعزز الشفافية ويضمن توافقه مع المعايير الدولية للاستدامة.



وفي كلمته في افتتاحية التقرير، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة بيت التمويل الكويتي حمد المرزوق إن إطلاق تقرير البصمة الكربونية يأتي ضمن التزام البنك الراسخ بالاستدامة البيئية، وحرصه على دمج الممارسات المستدامة ضمن عملياته، إلى جانب تبنيه الاستباقي لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) كعنصر جوهري في استراتيجيته المؤسسية.



وأكد أن تركيز البنك على الاستدامة وأدائه المتميز في هذا المجال أثمر حصوله على تقييم «A» من مؤشر MSCI ESG لعام 2024، وهو الأعلى بين البنوك الكويتية، إلى جانب إدراجه في مؤشر FTSE4Good، تقديرا لأدائه المثالي في تطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). كما نال بيت التمويل الكويتي عدة جوائز مرموقة، منها جائزة «أفضل بنك في الكويت للتمويل المستدام» من مجلة «غلوبال فايننس»، وجائزة «البنك الأكثر استدامة في الكويت» من مجلة يوروموني العالمية، ما يعكس قوة استراتيجيته المتكاملة في هذا المجال.



وأشار المرزوق إلى أن استحواذ بيت التمويل الكويتي على مجموعة البنك الأهلي المتحد في البحرين عزز مكانته كأكبر شركة قطاع خاص مدرجة في بورصتي الكويت والبحرين، بقيمة سوقية تتجاوز 14 مليار دينار كويتي، وكثاني أكبر بنك إسلامي على مستوى العالم. وقد أسهم هذا الاستحواذ في تأسيس كيان مصرفي قوي يمتلك حضورا دوليا واسعا في 10 دول تشمل أسواقا رئيسية، أبرزها الكويت، البحرين، تركيا، مصر، ألمانيا، والمملكة المتحدة، ما عزز قدرة البنك على دعم التنمية المستدامة في أسواق جديدة.



وأكد المرزوق استمرار البنك في دعم التمويل الأخضر المتوافق مع الشريعة الإسلامية، من خلال تمويل المنازل والمركبات الموفرة للطاقة، والاستثمار في الصكوك الخضراء لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة. كما وقع بيت التمويل الكويتي اتفاقية تحالف التكافل العالمي الأولى من نوعها مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP، مواصلة لجهود تعزيز دوره الريادي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة SDG، وترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في جميع أعماله.



وفي إطار جهوده البيئية، واصل بيت التمويل الكويتي تنفيذ مبادرات مثل تنظيف شواطئ الجزر والشعب المرجانية في بحر الكويت، بالتعاون مع المركز العلمي والجهات الحكومية، ضمن حملة «Keep It Green» التي تشمل مجموعة من المبادرات البيئية النوعية.



ومن أبرز إنجازات البنك في مجال الاستدامة، حصول أحد فروعه على شهادة LEED الذهبية للتشغيل والصيانة، إلى جانب حصول مبنى «KFH Auto» على شهادة تقييم الاستدامة «GSAS» المستوى الذهبي، وهي الشهادة الأولى من نوعها على مستوى الكويت نظير تصميم المبنى وتشغيله وفق المعايير والأسس التي تحقق مبادئ الاستدامة والمحافظة على البيئة.



واختتم المرزوق تصريحه بالتأكيد أن الاستدامة تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية بيت التمويل الكويتي، مشددا على مواصلة البنك استكشاف الحلول والشراكات المبتكرة التي تسهم في تقليل بصمته الكربونية وتحقيق الحياد الكربوني.