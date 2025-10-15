القاهرة - خديجة حمودة ـ هالة عمران



أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، وذلك يوم السبت المقبل.



ونشرت الجريدة الرسمية، وفقا للمكتب الإعلامي بمجلس الشيوخ أمس، القرار الجمهوري رقم 580 لسنة 2025 الذي دعا فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجلس الشيوخ للانعقاد الساعة 11 صباحا يوم السبت المقبل، وذلك لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.



من جهة اخرى، تابع د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ميدانيا، مراحل الاختبار والتشغيل التجريبي لمحطة الربط المصري السعودي العملاقة بمدينة بدر، «جهد 500 كيلو فولت تيار مستمر»، وتعد هذه المحطة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم وتكنولوجيا التصنيع والتشغيل والاستخدام على خطوط الربط مع الشبكات الكهربائية. وأكد د.مصطفى مدبولي أن زيارته للمحطة أمس تأتي اتصالا بالحرص على متابعة الخطوات النهائية لاختبار وتشغيل هذه المحطة، التي تمثل إحدى الركائز المهمة لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، والذي يحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالنظر إلى أهمية هذا المشروع كنموذج فاعل للتكامل العربي بمجال الطاقة، ودوره في تعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.



بدوره، أشار وزير الكهرباء م.محمود عصمت، إلى أن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، يهدف الى خلق جسر من الطاقة الكهربائية يربط بين البلدين الشقيقين، وذلك في إطار العمل على إنشاء شبكة كهربائية متكاملة تربط بين الدولتين، وما ينتج عنه من تبادل للطاقة الكهربائية بكفاءة ومرونة تمهيدا لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، وذلك انطلاقا من رؤية واضحة وخطة متكاملة لرفع كفاءة منظومة الطاقة وإيجاد حلول عاجلة ومستدامة لاستقرار الشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمة، بالإضافة إلى التوسع في الاعتماد على الطاقات المتجددة ورفع كفاءة تشغيل محطات التوليد وخفض استخدام الوقود.



وأضاف وزير الكهرباء أن هذا المشروع يهدف إلى استغلال الاختلاف في وقت حدوث ذروة الحمل بين شبكتي البلدين لتعظيم الاستفادة من قدرات التوليد في مصر والسعودية وخفض معدلات استهلاك الوقود والتشغيل الاقتصادي للشبكة، ويعد ربطا بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة ونواة لربط كهربائي بين قارات افريقيا وآسيا وأوروبا.



وخـــلال التفقــــد زار د.مصطفى مدبولي ومرافقوه جانبا كبيرا من أقسام المحطة ومركز التحكم والتشغيل، كما تابع مراحل الاختبارات التي تجرى لجميع المعدات وكل المهمات، ومكونات المحطة تمهيدا لبدء تشغيل المشروع، والربط على الشبكة الكهربائية الموحدة في مصر والسعودية قبل نهاية العام الحالي، في إطار رؤية الدولة لإيجاد حلول مستدامة للحفاظ على استقرار الشبكة القومية الموحدة، وتحسين جودة التغذية.



وشدد رئيس الوزراء خلال التفقد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة للتشغيل، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من محطة محولات بدر ومحطة سكاكين طابا 2، والخط الهوائي (بدر/ طابا 2) جهد 500 ك.ف بطول حوالي (320كم)، وكذا الانتهاء من تنفيذ أعمال الكابلات البحرية والأرضية.