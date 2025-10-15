

بشرى شعبان



أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أمس الثلاثاء انطلاق فرق التفتيش التابعة لها في جولات ميدانية مكثفة للتدقيق على أعمال مجالس إدارات الجمعيات التعاونية المعينة والمنتخبة على حد سواء تنفيذا لتعليمات وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة. وقالت الوزارة في بيان خاص لـ «كونا»، إن هذه الجولات تأتي في إطار حرصها على تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية والمساواة بين جميع أعضاء مجالس الإدارات ترسيخا لمبدأ العدالة، وتأكيدا على أن أموال المساهمين تمثل خطا أحمر لا يجوز المساس به.



وفي سياق متصل، أعلنت «الشؤون» عن الانتهاء من 75% من مشروع الربط المالي والإداري والمخزون «تمكين» بين الوزارة والجمعيات التعاونية، إذ تم ربط 54 جمعية ضمن المرحلة الثانية من المشروع. وأوضحت أن مشروع «تمكين» يهدف إلى تحقيق التكامل الرقمي والرقابة الفورية على العمليات المالية والإدارية في الجمعيات التعاونية، مبينة أنه تم إنجاز الربط الكامل للمخزون بنسبة 100% فيما تتواصل الجهود لاستكمال إجراءات الربط المالي والإداري.



وذكرت أنها تواصل العمل على إعداد وتنفيذ مشروع الجرد الإلكتروني للجمعيات التعاونية ضمن المرحلة الثانية من خطة التحول الرقمي الهادفة إلى رفع كفاءة الأداء والرقابة وتعزيز النزاهة في العمل التعاوني.