عبدالعزيز الفضلي



أعلن الوكيل المساعد للشؤون التعليمية م.حمد الحمد عن فتح فصول لفئات «بطيئي التعلم وصعوبات التعلم وطيف التوحد» بمدارس المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.



وقال الحمد في كتاب وجهه للمناطق التعليمية جاء فيه: إنه في سياق الجهود المبذولة لمتابعة تنفيذ مشاريع تطوير التعليم لفئات بطيئي التعلم وصعوبات التعلم وكيف التوحد، وتذليل جميع الصعوبات التي تواجه هذه الفئة وتسخير كل الإمكانيات لتلبية احتياجاتهم ودعمهم على الاندماج في المجتمع للوصول إلى الأهداف المرجوة، يرجى العمل على فتح عدد (2) فصل لكل مرحلة «ابتدائي ومتوسط» للفئات المشار إليها أعلاه في المدارس للعام الدراسي الحالي 2026/2025.



وفيما يلي أسماء المدارس والمناطق التعليمية التي سيتم افتتاح الفصول فيها:



- منطقة حولي، وتشمل مدارس فاطمة المسباح الابتدائية للبنات المشتركة وعلي بن أبي طالب الابتدائية للبنين والمغيرة بن نوفل المتوسطة بنين.



- منطقة الجهراء، وتشمل مدارس المزدلفة الابتدائية بنات، ومشاري هلال الشمري الابتدائية للبنين، وأم هشام بن الحارثة المتوسطة للبنات، والمتنبي المتوسطة للبنين.



- منطقة العاصمة، وتشمل مدارس المنصورية الابتدائية للبنات والمأمون الابتدائية للبنين، وعبدالله حسن الجارالله المتوسطة للبنين، والدعية المتوسطة للبنات - المشتركة.



- منطقة الأحمدي، وتشمل مدارس أم أيمن الابتدائية للبنات، وعثمان بن عفان الابتدائية للبنين، وسيد ياسين الطبطبائي المتوسطة للبنين، وبركة بنت النعمان المتوسطة للبنات.