محمد راتب



تحت رعاية وحضور محافظ الفروانية الشيخ عذبي الناصر نظّم المستشار الإعلامي الكفيف عبدالرحمن غرير العدواني، بالتعاون مع إدارة المرأة والطفولة وتنمية المجتمع في وزارة الشؤون الاجتماعية، حفلا ومعرضا بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء تحت شعار «الإعاقة البصرية بين الحقوق الاجتماعية والرؤى التنموية»، وذلك في قاعة مركز تنمية المجتمع بمنطقة عبدالله المبارك.



وشهدت الاحتفالية حضور الرئيس الفخري للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله، ورئيس مجلس إدارة مبرة السيدة نفيسة الخيرية إبراهيم طاهر البغلي، والوكيل المساعد لقطاع الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.خليفة الهيلع، ورئيسة مركز تنمية المجتمع بعبدالله المبارك شريفة الرشيدي، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجهات الرسمية والأهلية المعنية برعاية وتأهيل ذوي الإعاقة البصرية، ونخبة من الشخصيات المجتمعية والإعلامية.



وأكد محافظ الفروانية الشيخ عذبي الناصر أن الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء يجسد قيم التكافل والإنسانية التي يتميز بها المجتمع الكويتي، مشيرا إلى أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بدعم ذوي الإعاقة وتمكينهم.



وقام محافظ الفروانية بجولة على المعرض المصاحب للفعالية، حيث أعرب عن شكره وتقديره للمستشار عبدالرحمن العدواني على دعوته الكريمة وجهوده المخلصة في نشر الوعي بقضايا المكفوفين، مثمنا مساهماته في تعزيز مفهوم العصا البيضاء كرمز للاستقلالية والإرادة والعزيمة.



وفي تصريح له، قال المستشار الإعلامي الدولي الكفيف عبدالرحمن العدواني: «إننا اليوم نحتفل في مركز تنمية المجتمع بمناسبة عالمية هي اليوم العالمي للعصا البيضاء، الذي يحتفل به سنويا في 15 أكتوبر، وهي مناسبة عريقة مضى عليها أكثر من 61 عاما، تعبر عن احترام المجتمع لذوي الإعاقة البصرية وتقديرهم. وأضاف: «أسمي ذوي الإعاقة البصرية (ذوي البصيرة)، فهم أصحاب فكر وأدب، والعصا البيضاء رمز للصفاء والنقاء، ووسيلة للاستقلالية والحرية في التنقل».



وأوضح العدواني أن رمزية العصا البيضاء تعبر عن صفاء سريرة حاملها، وأن استخدامها يؤكد حق ذوي الإعاقة البصرية في التنقل بحرية واستقلالية تامة، مشيرا إلى أن لهذه العصا أساليب وطرقا خاصة في الاستخدام، وهي تذكير سنوي بحقوق ذوي الإعاقة البصرية في المجتمع، مثل حق الوصول والتمكين التقني والتكنولوجي.



وأكد العدواني أن هذه المناسبة تأتي لتجديد الوعي بحقوق ذوي الإعاقة، ومشاركة المجتمع الكويتي في رؤاه التنموية التي تسهم في تطوير الكويت الحبيبة. ووجه الشكر إلى محافظ الفروانية الشيخ عذبي الناصر العذبي الصباح على رعايته الكريمة للمناسبة واهتمامه بهذه الفئة رغم مسؤولياته الكبيرة، إذ أكد أن ذوي الإعاقة، وخصوصا البصرية، يحظون بأولوية في المجتمع.



وبين العدواني أن المعرض المصاحب للحفل يأتي كعادتهم في كل مناسبة معنية بذوي الإعاقة، لإبراز إنجازاتهم وابتكاراتهم من خلال تخصيص طاولات خاصة لهم بالتعاون مع جهات مختلفة. وعبر عن امتنانه للجهات الحكومية والأهلية والخاصة والفرق التطوعية التي ساهمت في تنظيم الحدث وتوزيع الهدايا الرمزية لإدخال السرور على الحضور.



وتوجه العدواني بالشكر للداعمين والرعاة ولرئيس مجلس إدارة مبرة السيدة نفيسة الخيرية إبراهيم البغلي على مساهمته في هذه المناسبة، وشركة اليوسفي على تقديم الهدايا والجوائز للجمهور والمشاركين، موجها الشكر أيضا إلى مختلف وسائل الإعلام التي حضرت وغطت الحدث، دعما لهذه الفئة العزيزة على قلوب الجميع.



واختتم العدواني تصريحه بالقول: إننا نتطلع إلى مزيد من الفعاليات القادمة المعنية بذوي الإعاقة والمناسبات الوطنية التي تسهم في تطوير المجتمع الكويتي وتمكين ذوي الإعاقة في مختلف فئاتهم.



من جانبها، قالت مديرة مركز ذوي الإعاقة بجمعية المحامين الكويتية ورئيسة فريق المرأة ذات الإعاقة بالجمعية الثقافية النسائية، ومحامية في المحكمة الدستورية والتمييز د.هنادي العماني، إن مناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء يحتفل بها عالميا في 15 أكتوبر من كل عام، تقديرا لأهمية العصا البيضاء للشخص الكفيف، فهي وسيلته الأساسية للتنقل والحركة بين الأماكن، كما أنها تمثل دليله إلى الطريق. وأضافت أنها تتمنى أن تكون الشوارع في بلدنا الحبيب الكويت مهيأة لاستخدام العصا البيضاء لما لها من أهمية كبرى.



وأشارت العماني إلى أن مركز ذوي الإعاقة بجمعية المحامين يشارك دائما في جميع الفعاليات التي تتعلق بذوي الإعاقة بمختلف المؤسسات والوزارات والجهات الحكومية، مؤكدة أن الجمعية تحرص على وجودها في هذه المناسبات لنشر الوعي بحقوق ذوي الإعاقة وتعزيز ثقافة دمجهم في المجتمع.



شيخة العبدالله: نريد الكويت جميلة



خلال كلمة لها على هامش التكريم، قالت الشيخة شيخة العبدالله الصباح: إننا نرى اليوم شبابنا من ذوي الإعاقة وشبابنا الأصحاء مجتمعين تحت خيمة الكويت وقبتها الواحدة، بروح المحبة والانتماء، وبمشاركة محافظ الفروانية الشيخ عذبي الناصر الصباح. وأضافت: «نريد كويتا جميلة، والكويت ليست مقصرة في دعم أبنائها، وأدعو إلى تطوير مركز تنمية المجتمع لتكون أفضل وأجمل».