الزيارة تأتي امتداداً لسلسلة اللقاءات الودية وتتويجاً للروابط الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين واستكمالاً للنهج المشترك في تعزيز أواصر التعاون

الكويت وعُمان تربطهما علاقات تاريخية راسخة شامخة بثباتها وقوتها لما تحمله من سمات مبنية على وحدة المصير وتكامل الأهداف

تطوير التنسيق والتكامل على الصعيد التجاري والاستثماري لتعزيز المصالح المشتركة وتحقيق تطلعات الشعبين نحو مزيد من التقدم والنماء



التقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد أخاه السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، وذلك في قصر البركة العامر بالعاصمة مسقط.



هذا، وقد جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية الطيبة التي عكست عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الكويت وسلطنة عمان الشقيقة وسبل دعم مسيرة التعاون الثنائي المشترك في جميع المجالات، خاصة في مجال التعاون الاقتصادي، بما يسهم في تطوير التنسيق والتكامل على الصعيد التجاري والاستثماري لتعزيز المصالح المشتركة وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التقدم والنماء. حضر اللقاء أعضاء الوفد المرافق لسموه.



وعلى شرف صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والوفد المرافق لسموه، أقام السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة مأدبة غداء في قصر البركة العامر بالعاصمة مسقط، وذلك بمناسبة الزيارة الأخوية لسموه الى سلطنة عمان الشقيقة.

هذا، وعاد صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والوفد المرافق لسموه إلى أرض الوطن قادما من سلطنة عمان الشقيقة وذلك بعد زيارة أخوية.



وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي



هذا، وقد رافق سموه وفد ضم كلا من وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي ومدير مكتب حضرة صاحب السمو الأمير الفريق متقاعد جمال ذياب ونائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم العبدالعزيز. وكان صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والوفد المرافق لسموه غادر سلطنة عمان الشقيقة وذلك بعد زيارة أخوية.

وكان على رأس مودعي سموه على أرض المطار أخوه السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة، وصاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، والسيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، والسيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ود.حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، وعبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، وم.سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، وسفيرنا لدى سلطنة عمان الشقيقة د.محمد ناصر الهاجري. وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية الى السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة هذا نصها:



«حضرة صاحب الجلالة الأخ السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه



سلطان عمان الشقيقة



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد...



وإذ أغادر سلطنة عمان الشقيقة بعد اختتام زيارتنا الأخوية، فإنه يطيب لي والوفد المرافق أن نعرب لجلالتكم عن عميق الشكر ووافر الامتنان لما لقيناه في بلدنا الثاني وبين أهلنا من حفاوة استقبال وكرم ضيافة وطيب وفادة جسدت أسمى معاني المحبة والإخاء التي تجمع بين الأشقاء، وعكست ما يربط بين دولة الكويت وسلطنة عمان الشقيقة من علاقات تاريخية راسخة شامخة بثباتها وقوتها، لما تحمله من سمات مبنية على وحدة المصير وتكامل الأهداف.



وإن هذه الزيارة تأتي امتدادا لسلسلة اللقاءات الودية التي نحرص عليها، وتتويجا للروابط الأخوية المتينة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، واستكمالا للنهج المشترك في تعزيز أواصر التعاون، وتؤكد الحرص على تطوير الشراكة الثنائية القائمة على أسس من التفاهم والاحترام المتبادلين، والدفع بها إلى آفاق أوسع وأكثر شمولا نحو مزيد من التكامل والترابط المنشودين في شتى المجالات والميادين، تتحقق معهما آمال وتطلعات شعبينا الشقيقين في بناء مستقبل أكثر ازدهارا واستقرارا ويخدم مصالح بلدينا المتبادلة.

وأجدد التأكيد على اعتزازنا بالعلاقات المتميزة مع الشقيقة العزيزة سلطنة عمان مغتنما هذه الفرصة لأبعث إلى جلالتكم أطيب التمنيات بموفور الصحة وتمام العافية ودوام التوفيق، راجيا لبلدكم وشعبكم الشقيق في ظل قيادتكم الحكيمة مزيدا من التقدم والرخاء.



وتقبلوا جلالتكم أسمى معاني التقدير. وكان صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والوفد المرافق لسموه وصل صباح أمس إلى سلطنة عمان الشقيقة وذلك في زيارة أخوية.

وكان على رأس مستقبلي سموه على أرض المطار أخوه السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة، وصاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، والسيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، والسيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ود.حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، وعبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، وم.سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، وسفيرنا لدى سلطنة عمان الشقيقة د.محمد ناصر الهاجري.

هذا، ويرافق سموه وفد يضم كلا من: وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي، ومدير مكتب صاحب السمو الأمير الفريق متقاعد جمال ذياب، ونائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار سعود سالم العبدالعزيز.



رافقت سموه السلامة في الحل والترحال. وكان صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والوفد المرافق لسموه غادر أرض الوطن متوجها إلى سلطنة عمان الشقيقة وذلك في زيارة أخوية.

وكان في وداع سموه على أرض المطار سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ صباح الخالد، وسمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي.

هذا، ويرافق سموه وفد يضم كلا من وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي، ومدير مكتب صاحب السمو الأمير الفريق متقاعد جمال ذياب، ونائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار سعود سالم العبدالعزيز.