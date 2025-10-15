

دارين العلي



قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ان الجهاز المركزي للمناقصات العامة أعلن عن تأجيل موعد تقديم عطاءات مناقصات توريد واستبدال محطات تحويل ثانوية قديمة في محافظات البلاد الست إلى تاريخ 4 نوفمبر المقبل بدلا من تاريخ 21 الجاري.



وقالت المصادر ان الوزارة تهدف من خلال تلك المناقصات إلى تحسين جودة الخدمة وضمان استقرار التيار الكهربائي في المناطق المستهدفة خاصة خلال فصل الصيف. وأوضحت انه من خلال تنفيذ تلك المناقصات سيتم استبدال عدد من المحطات القديمة التي تجاوزت عمرها التشغيلي المسموح به، بهدف مواجهة الأحمال المتزايدة، وضمان جاهزية الشبكة لمواكبة الطلب المستقبلي على الطاقة، والتوسعات العمرانية في مختلف المناطق خلال السنوات المقبلة.



ولفتت إلى ان أعمال تلك المناقصات تشمل استبدال المحطات القديمة بمحطات حديثة مزودة بأنظمة حماية وتحكم متطورة، بما يتماشى مع معايير الأمان والسلامة الكهربائية المعتمدة دوليا، وبما يضمن ديمومة خدمات الوزارة، ضمن خطة الوزارة لتحديث البنية التحتية الكهربائية في مختلف المحافظات، ورفع كفاءة الشبكة.