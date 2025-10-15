

عاطف رمضان

أكد مدير إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة فيصل الأنصاري استمرار التنسيق مع اتحاد الصيادين الكويتيين بشأن تذليل المعوقات وتسهيل دخول الأسماك إلى الأسواق.



وقال الأنصاري في تصريح صحافي إن وزارة التجارة هدفها العمل على تسهيل العمل ودخول البضائع والمنتجات الغذائية إلى الأسواق بشكل سلس والحفاظ على الأسعار.



وبين أنه ومع موسم صيد أسماك الميد تحرص الوزارة على أن يكون دخول سلال الصيد بأوزان مضبوطة إلى جانب اشتراطات أخرى جرى الاتفاق عليها مع اتحاد الصيادين لتسريع دخول السلال للعرض في المزادات.



وبين أن «التجارة» ملتزمة بمتابعة المـــزادات سواء في سوق الســمك في شرق أو منــــطقة الأحمــــدي ضمــــن سوق الكوت، إلى جانب تعزيز الرقابة وضمان سير الإجراءات وفق اللوائح والنظم المعمول بها.