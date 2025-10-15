

مريم بندق



أوضــحـت مـصـــادر لـ«الأنباء» أنه لا نية لدى الجهات المختصة لاحتساب فترة انتظار الترشيح للتوظيف ضمن مدة الخدمة الفعلية، باعتبار أن تلك المرحلة تسبق مباشرة الالتحاق بالوظيفة العامة، ولا تترتب عليها أي التزامات أو مزايا وظيفية، إذ يعتد ببداية مباشرة العمل الفعلية فقط في احتساب سنوات الخدمة والراتب والمزايا المالية الأخرى.



من جانبها، بينت الجهات المختصة أن فترة انتظار المرشح لإتمام إجراءات تعيينه لا تعد جزءا من خدمته الرسمية، بل تعتبر مرحلة انتقالية تهدف إلى استكمال متطلبات التوظيف والمفاضلة، ولا تحتسب ضمن المدد التي تؤهل الموظف لاحقا للترقيات أو لاحتساب الحقوق التقاعدية أو المزايا المرتبطة بسنوات الخدمة الفعلية.



ومن الأهمية ذكر أن «الأنباء» نشرت في 3 يوليو الماضي أن آلية تعديل الدرجة الوظيفية وإضافة الخبرة العلمية أو العملية للموظفين المستحقين تتم عبر استكمال المستندات الناقصة لمعاملات الدرجة أو التعيين في صالة استقبال المراجعين بديوان الخدمة المدنية، وتشمل الشروط تقديم كتاب من الجهة الحكومية والمستندات المطلوبة مثل البطاقة المدنية والشهادة الدراسية المعتمدة وشهادتي التأمينات والعمل.



وفي حال وجود خبرة لدى الموظف تحال المعاملة إلى إدارة ترتيب الوظائف ثم إلى إدارة الفتوى والرأي لاعتمادها، على أن تراجع النواقص إلكترونيا وتستكمل من جهة العمل قبل طباعة الكتاب النهائي واعتماده من الإدارة المختصة.