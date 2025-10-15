

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، على مشروع مرسوم بقانون لإصدار قانون حماية المفقودين، ومشروع مرسوم بقانون لإصدار قانون مكافحة الجرائم الدولية.

وأوضح وزير العدل المستشار ناصر السميط أن المشروعين يجسدان التوجه الثابت للكويت في ترسيخ مبادئ العدالة الدولية وسيادة القانون، مشيدا بجهود اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني التي أسهمت في إعداد الصيغ النهائية للمشروعين بالتعاون مع مختلف جهات الدولة.

وبين السميط أن مشروع مرسوم بقانون مكافحة الجرائم الدولية يكرس عدم إفلات مرتكبي الجرائم الأربع الأشد خطورة التي أقرها المجتمع الدولي - وهي: الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجريمة العدوان - من العقاب.

أما مشروع مرسوم بقانون حماية المفقودين، فقد استلهم تجربة الكويت الوطنية إبان الغزو العراقي عام 1990، مؤكدا على حقوق المفقودين وأسرهم ووجوب كشف مصيرهم وتعويض ذويهم، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2474 لسنة 2019 والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأكد السميط أن المشروعين يجسدان حرص الكويت على حماية الكرامة الإنسانية وترسيخ العدالة وسيادة القانون، تجسيدا لرؤية القيادة السياسية الحكيمة.





عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في مشروع مركز الكويت لمكافحة السرطان الكائن بمنطقة الصباح الصحية برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:



أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بتشكيل الوفد الرسمي المرافق لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد خلال زيارته الأخوية إلى سلطنة عمان الشقيقة أمس والذي ضم كلا من وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي، ومدير مكتب صاحب السمو الأمير الفريق متقاعد جمال الذياب، ونائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم العبدالعزيز، سائلا المولى عز وجل أن يحيط صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والوفد المرافق لسموه بكريم عنايته ورعايته في حله وترحاله.



من جهة أخرى، استعرض مجلس الوزراء نتائج الزيارة الأخوية التي قام بها يوم الأربعاء الماضي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والوفد المرافق لسموه إلى دولة الكويت والتي تعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة، وترسخ أطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين بما يخدم مصالحهما المتبادلة، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية، وتم خلال الزيارة بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والتأكيد على دعم البلدين لكل المبادرات والمساعي الهادفة إلى إرساء روافد السلام الشامل والعادل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وكذلك التأكيد على ضرورة استمرار الجهود الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية لتحقيق كل ما يصبو إليه الشعب الفلسطيني الشقيق من تطلعات وآمال، كما تم خلال الزيارة بحث أهم القضايا ذات الاهتمام الخليجي المشترك والتأكيد على دعم كل ما من شأنه تعزيز وحدة الصف ومسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يحقق تطلعات شعوبها نحو المزيد من التقدم والازدهار.



من جانب آخر، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، حول نتائج مشاركة سموه في «قمة شرم الشيخ للسلام» التي عقدت في جمهورية مصر العربية الشقيقة يوم الاثنين الماضي، مؤكدا سموه على أهمية هذه القمة التي تم خلالها إعلان إنهاء الحرب في قطاع غزة ووضعت حدا للمعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، مشيدا سموه بالجهود الإقليمية والدولية التي بذلتها الدول الشقيقة والصديقة والتي توجت بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار، مجددا سموه التأكيد على موقف دولة الكويت الداعم لنيل الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.



من جهة أخرى، أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف مجلس الوزراء علما بنتائج زيارته الرسمية إلى عاصمة الولايات المتحدة الأميركية الصديقة واشنطن خلال الأسبوع الماضي وفحوى لقاءاته مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ووزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم ومفوض هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية رودني سكوت، والتي تناولت أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، لاسيما في المجالين الأمني والجمركي وسبل تطوير مسارات التعاون بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأميركية الصديقة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والأمن السيبراني والعمل الجمركي وأمن المنافذ، إضافة إلى تعزيز أوجه التعاون الثنائي وتطوير التنسيق المشترك وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين البلدين وتنظيم برامج تدريبية مشتركة لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال إدارة المنافذ إلى جانب الاستفادة من الأنظمة الذكية لتعزيز كفاءة إجراءات التفتيش والرقابة بما يسهم في دعم أمن واستقرار البلدين ومواجهة التحديات الأمنية المستجدة، مشيرا إلى أنه تم خلال الزيارة توقيع اتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات أمن الحدود والجمارك وتبادل الخبرات الفنية بما يسهم في تطوير آليات العمل بين الجانبين ورفع كفاءة إجراءات التفتيش والمراقبة.



كما أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف بنتائج زيارته الرسمية إلى مدينة ليون الفرنسية يومي الخميس والجمعة الماضيين وفحوى لقائه مع رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) اللواء د.أحمد الريسي والذي تناول سبل تعزيز الجهود في مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب الدولي إلى جانب مواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إضافة إلى استعراض أفضل الممارسات والتجارب الدولية في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية والتهريب الدولي وسبل الاستفادة منها لتطوير الكوادر الوطنية ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية الكويتية.



من جانب آخر، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير النفط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية طارق الرومي حول إعلان شركة «نفط الكويت»، إحدى شركات مؤسسة البترول الكويتية، يوم أمس الأول تحقيق إنجاز استكشافي جديد في المنطقة البحرية الكويتية تمثل في اكتشاف «حقل جزة البحري» للغاز الطبيعي والذي يعد إنجازا في المنطقة البحرية الكويتية، مسجلا أعلى معدل إنتاج لبئر عمودي من طبقة المناقيش في تاريخ دولة الكويت، موضحا أن هذا الاكتشاف يأتي استكمالا لسلسلة من النجاحات المتتالية في الاستكشاف البحري والتي شملت سابقا اكتشاف حقل النوخذة في يوليو 2024 وحقل الجليعة في يناير 2025، مما يعكس التقدم النوعي في عمليات التنقيب البحرية، معتبرا أن هذا الاكتشاف يعد خطوة استراتيجية ضمن رؤية مؤسسة البترول الكويتية وشركة نفط الكويت الرامية إلى تعزيز أمن الطاقة الوطني وزيادة الإنتاج.



من جهته، أعرب مجلس الوزراء عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدا أن هذه الاكتشافات النفطية تعكس كفاءة الكوادر الوطنية التي أثبتت جدارتها الفنية والمهنية، مشيدا بجهود وزير النفط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية طارق الرومي ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود والرئيس التنفيذي لشركة «نفط الكويت» أحمد جابر العيدان وجميع الموظفين في مؤسسة البترول الكويتية وشركة نفط الكويت، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح والمزيد من الإنجازات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد.



من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون حماية المفقودين، كما وافق على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون مكافحة الجرائم الدولية ورفعهما إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.