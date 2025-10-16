عبدالعزيز الفضلي



يرعى وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي مؤتمر «الحركة الكشفية: لمن ولماذا وإلى أين؟» والذي تنظمه جمعية الكشافة الكويتية بالتعاون مع الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب والاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات وتنطلق فعالياته صباح الأحد 19 أكتوبر الجاري.



وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية د.عبدالله الطريجي في تصريح صحافي إن المؤتمر يأتي متزامنا مع احتفالات جمعية الكشفية الكويتية بمرور 70 عاما على إنشائها، وسيشهد سلسلة محاضرات وندوات يقدمها نخبة من العمالقة والمتخصصين في العمل الكشفي والتطوعي من أقطار الوطن العربي، حيث ستتطرق المحاور إلى قضايا جوهرية مثل: أساليب تطوير الحركة الكشفية وزيادة منتسبيها ودور الكشافة في تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم القيادية والمشروع الفلسطيني ودور الحركة الكشفية في دعمه وتعزيزه ودمج العمل الكشفي في المناهج التعليمية ليصبح جزءا من بناء الأجيال، وكذلك دور الكشافة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وأضاف الطريجي: ويقام على هامش أعمال المؤتمر اجتماع لرؤساء الجمعيات الكشفية الخليجية واجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات وكذلك اجتماع للمفوضين الدوليين للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات، مشيرا إلى أن الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب سيكرم خلال فعاليات المؤتمر نخبة من الرواد والرائدات من الوطن العربي الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل رفعة الكشافة العربية وفاء لعطائهم وتقديرا لمسيرتهم المضيئة.



وذكر أن المؤتمر سيشهد حضورا نوعيا واسعا، حيث تجاوز عدد الضيوف والمشاركين 200 شخصية عربية ودولية من المهتمين بالعمل الكشفي والتطوعي، لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات، لافتا إلى انه سينبثق عن المؤتمر لجنة توصيات تقوم بصياغة ما يراه المحاضرون من أفكار ورؤى لتتحول إلى خطوات عملية تسهم في الارتقاء بالحركة الكشفية.



وأعرب عن بالغ شكره وتقديره لوزير التربية على رعايته للمؤتمر ودعمه المستمر للحركة الكشفية مرحبا بجميع المشاركين في المؤتمر في بلدهم الثاني الكويت.



