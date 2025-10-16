صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جاني إنفانتينو سيدعم نقل مباريات كأس العالم 2026 من المدن الأميركية لأسباب أمنية إذا لزم الأمر.



وكان ترامب أثار في سبتمبر إمكانية نقل المباريات في خضم حملته على المدن التي يديرها الديموقراطيون انتخابيا، لكن «فيفا» قال آنذاك ان قرار مكان إقامة المباريات يعود للهيئة الحاكمة لكرة القدم.



وصرح ترامب للصحافيين في البيت الأبيض عندما سئل عما إذا كان من الممكن نقل المباريات من بوسطن، إحدى المدن المضيفة، قائلا: «إذا كان أداء أحدهم سيئا، وإذا شعرت بوجود ظروف غير آمنة فسأتصل بجاني، رئيس «فيفا»، وهو استثنائي، وسأقول له: لننقلها إلى مكان آخر، وهو سيفعل ذلك بسهولة بالغة».



جاءت تصريحات ترامب بعد يوم من لقائه بصديقه المقرب إنفانتينو في مصر خلال قمة حول وقف إطلاق النار في غزة، حيث انضم رئيس فيفا إلى أكثر من عشرين من قادة العالم الذين كانوا يناقشون السلام في الشرق الأوسط.



واقترح الرئيس الأميركي أيضا أنه إذا لزم الأمر يمكن نقل فعاليات دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجيليس 2028، وقال في هذا الصدد «أستطيع قول الشيء نفسه عن الألعاب الأولمبية، إذا كانت لوس أنجيليس ليست مستعدة كما ينبغي فسأنقلها إلى مكان آخر».