عبدالعزيز الفضلي



أصدر وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي قرارا يقضي بتكليف حوراء مختار حسين ليري مراقب الموارد البشرية في منطقة الأحمدي التعليمية - بالقيام بأعمال مدير إدارة الشؤون الإدارية والفنية في منطقة الأحمدي التعليمية، التابعة للإدارة العامة للموارد البشرية وشؤون الموظفين بقطاع الشؤون الإدارية والمالية والفنية، وذلك بالإضافة إلى عملها الأصلي، ولحين عودته.



ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية - كل في نطاق اختصاصه - تنفيذه بما لا يتعارض مع أحكامه، ويلغى كل ما يخالفه من قرارات سابقة.