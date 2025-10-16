تحدثت الفنانة حورية فرغلي عن أسباب تقديمها بلاغات واتخاذها الإجراءات القانونية ضد سارقي حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها لا تمتلك أي حسابات منذ أكثر من ست سنوات بعد سرقة كل حساباتها. وقالت في تصريحات صحافية: «بقالي ست سنين ماعنديش حسابات على السوشيال ميديا، في الفترة الأخيرة اتخذت الإجراءات القانونية ضد الأشخاص اللي سرقوا حساباتي، عملت حساب جديد على تيك توك بس لسة في مشكلة».



وكانت حورية قد تحدثت عن كواليس أدائها شخصية «رباب» في مسلسل «أيام»، الذي حقق نجاحا كبيرا خلال عرض جزئه الثالث أخيرا، وقالت إنها تحب تجسيد الشخصيات الشعبية، لكنها تحرص دائما على تقديمها بواقعية ومن دون مبالغة، حتى لا تفقد صدقيتها أمام الجمهور، موضحة: «أحب الأدوار الشعبية، لكنني لا أقدمها بشكل مبالغ فيه، لأنها لا تمثل شخصيتي الحقيقية أو طريقة كلامي اليومية».



وأضافت أنها أثناء تقديمها شخصية «رباب» في المسلسل كانت حريصة على خلق توازن يجعل الجمهور يكره الشخصية لكنه يستمر في متابعتها، قائلة: «كنت عايزة الناس تكره رباب، بس في نفس الوقت تحب تشوفها وتشوف هتعمل إيه، فحرصت أضيف لمسة كوميدية بسيطة تخفف من حدة الشر».