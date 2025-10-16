أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عدد الشركات المسجلة في سورية منذ بداية عام 2025 حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، والذي بلغ 11172 شركة لدى مديرية الشركات في الوزارة.



وأوضحت الوزارة في مخطط احصائية نشرتها عبر حسابها في «فيسبوك»، أن عدد الشركات المسجلة كسجل تجاري فردي بلغ 8693 شركة، بينما وصل عدد الشركات المسجلة كشركات أشخاص إلى 1044 شركة، منها 942 شركة تضامنية، و102 شركة توصية.



كما بينت الوزارة في إحصائيتها أن عدد شركات الأموال التي سجلت خلال الفترة المذكورة بلغ 1435 شركة، منها 17 شركة مساهمة، و1418 شركة محدودة المسؤولية.



وكشفت عن أنها شطبت سجلات 1418 شركة، منها 1164 سجلا تجاريا فرديا، و254 شركة سجل شركات.



كما أصدرت مديرية حماية الملكية في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة، إحصائية عمل مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية منذ بداية عام 2025 حتى نهاية الربع الثالث.