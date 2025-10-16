كرّمت مجلة «فوربس» الشرق الأوسط، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان، ضمن قائمة «قادة الاستدامة في الشرق الأوسط» لعام 2025.



وجاء التكريم خلال حفل جوائز «قادة الاستدامة» الذي عقد في أبوظبي وجمع القادة في مجال الاستدامة والتكنولوجيا والتمويل لتعزيز الممارسات الخضراء وتعزيز الاستدامة، حيث تسلم التكريم بالنيابة عن الشملان، رئيس الالتزام الرقابي والحوكمة لمجموعة بيت التمويل الكويتي، مشعل الشايع.



وصنفت مجلة «فوربس» القادة التنفيذيين الذين يسهمون في دفع أجندة الاستدامة، ويؤثرون في مسار أبرز الشركات في المنطقة، عبر 15 قطاعا رئيسيا تشمل البنوك، والطاقة والمرافق، والأغذية والزراعة، والاستثمار والشركات القابضة، والطاقة المتجددة، وغيرها.



وفي قطاع البنوك، احتل الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان، المركز الأول على مستوى الكويت، والخامس على مستوى الشرق الأوسط.



وذكرت المجلة أن بيت التمويل الكويتي استثمر 934.45 مليون دولار في الصكوك المستدامة عام 2024. وأن 51% من بطاقات الائتمان الصادرة عنه مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره.



وأضافت أن البنك وسع نطاق فروعه الذكية (KFH GO) لـ 11 فرعا، واستبدل الإضاءة التقليدية بإضاءة (LED) في المقر الرئيسي والفروع، من بين مساع لرفع كفاءة استهلاك الطاقة. ‎وحصل بيت التمويل الكويتي على شهادة تقييم الاستدامة (GSAS) المستوى الذهبي من المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، وذلك عن مبنى معرض (KFH Auto)، ليصبح بذلك أول بنك في الكويت ينال هذه الشهادة.



جائزة «المشاريع الأكثر استدامة» على مستوى الشرق الأوسط



كما حصد بيت التمويل الكويتي جائزة «المشاريع الأكثر استدامة» على مستوى الشرق الأوسط للعام 2025، من مجلة فوربس الشرق الأوسط، تكريما لمبادرات الاستدامة التي نفذها بيت التمويل الكويتي، وذلك عبر الاستثمار في صكوك الاستدامة والصكوك الخضراء بقيمة 934.45 مليون دولار في عام 2024.



وتسلـــــم الجائــــزة رئيس الالتزام والحوكمة للمجموعة، مشعل الشايع، الذي أعرب عن فخره بحصول بيت التمويل الكويتي على هذه الجائزة، والتي تأتي تقديرا لمساهمة البنك في دعم الاستدامة عن طريق استثماراته الناجحة في صكوك الاستدامة والصكوك الخضراء، وتقديرا لالتزام البنك بالاستدامة البيئية، وحرصه على دمج الممارسات المستدامة ضمن عملياته، إلى جانب تبنيه الاستباقي لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) كعنصر جوهري في إستراتيجيته المؤسسية، وبما يتماشى مع رؤية الكويت 2035 لأهداف التنمية المستدامة SDG.



وعلى هامش تسلمه الجائزة، استعرض الشايع جهود بيت التمويل الكويتي في مجال الاستدامة، مبينا أن البنك حصل على تقييم «A» ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI ESG Index) الخاص بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والذي تصدره «مورغان ستانلي»، وكذلك تم إدراج بيت التمويل الكويتي على مؤشر الاستدامة العالمي «فوتسي 4 جود» FTSE4Good، وذلك بفضل أدائه الاستثنائي في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، والتزامه بالتمويل المستدام.



واستطاع بيت التمويل الكويتي أن يكون أول بنك في الكويت يحصد شهادة تقييم الاستدامة GSAS المستوى الذهبي عن مبنى معرض «بيتك» (KFH Auto)، وهو أول مبنى صديق ومتوافق مع معايير السلامة.



وأشار الشايع إلى ما قام به بيت التمويل الكويتي من جهود في مجال الاستدامة مثل توقيع مذكرة التفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وتوقيع اتفاقية مبادئ تمكين المرأة.



وقال إن بيت التمويل الكويتي نظم برنامج «استدامة الأعمال» الأول من نوعه، لعملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة SMEs، بهدف منحهم ميزة تنافسية لتحقيق تطلعاتهم، والتأكيد على رؤيته لتعزيز التنمية المستدامة، وريادته في تحفيز بيئة ريادة الأعمال.



وأكد مواصلة مبادرة Keep It Green التي تعزز من حماية البيئة، وتعمل على خفض الانبعاثات الكربونية من أجل غد أكثر استدامة.



وذكر أن بيت التمويل الكويتي يعتبر أولى الجهات التي بدأت تقارير أثر القياس، ويطلق سنويا تقرير الاستدامة، وتقرير البصمة الكربونية، والذي يتضمن معلومات قيمة ورؤى ثاقبة وخططا مفصلة تسلط الضوء على الحد من انبعاثات الكربون، وتقليل الآثار السلبية للأنشطة غير المتوائمة مع حماية البيئة خلال السنوات المقبلة بما يتماشى مع المبادرات العالمية لمكافحة تغير المناخ.



جدير بالذكر أن مجلة فوربس الشرق الأوسط قد اختارت بيت التمويل الكويتي ليفوز بهذه الجائزة لنجاحه في العام 2024 في تخصيص استثمارات مستدامة لصكوك الاستدامة للصكوك الخضراء بقيمة إجمالية بلغت 934.45 مليون دولار.



وتقوم مجلة فوربس الشرق الأوسط بالاعتماد على عدة معايير لمنح الجائزة ومنها إصدار تقارير الاستدامة وتقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتمويل الأخضر والمستدام، والتغيرات في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والاعتماد على الطاقة المتجددة وتبني تقنيات كفاءة الطاقة مع رصد نسب التغيير المحققة.



كما أشارت المجلة إلى منهجيتها في منح الجائزة والتي تتضمن مراجعة الاستبيانات وتقارير الاستدامة، بالإضافة إلى تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتصنيف كل قطاع بشكل منفصل.