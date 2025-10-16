استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره السوري أحمد الشرع في القصر الرئاسي «الكرملين»، لأول مرة منذ الاطاحة بنظام الرئيس بشار الاسد في ديسمبر الماضي.



وذكرت وكالة الانباء السورية «سانا» انه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات.



وقال بوتين للشرع لدى استقباله في الكرملين في اجتماع استمر لأكثر من ساعتين ونصف: نريد مصلحة الشعب السوري، وان العلاقات الروسية -السورية علاقات صداقة ولم تكن لروسيا أي علاقات منوطة بالحالة السياسية أو المصالح الخاصة وهي مرتبطة بالمصالح المتبادلة ومصلحة الشعب السوري. وأضاف: «أرحب بالرئيس أحمد الشرع ولدينا علاقات قوية مع سورية منذ أكثر من 80 عاما».



واعتبر بوتين أن الانتخابات البرلمانية في سورية نجاح كبير وستعزز الروابط بين القوى السياسية كافة.



وأضاف: نحتفظ بعلاقات وثيقة مع الشعب السوري ونسعى إلى تطوير العلاقات مع دمشق، واللجنة الحكومية المشتركة بين روسيا وسورية ستستأنف عملها. وأشار إلى أن العلاقة بين البلدين، اتسمت دائما بطابع ودي استثنائي. كما أعرب عن استعداد موسكو لإجراء مشاورات منتظمة مع دمشق عبر وزارة الخارجية.



وقال بوتين ان «أكثر من 4 آلاف طالب سوري يدرسون في الجامعات الروسية»، مشيرا إلى وجود الآلاف من الأشخاص في البلدين مرتبطين ببعضهم بأواصر الزواج والصداقة.



من جهته، أكد الرئيس السوري أن هناك علاقات قوية بين سورية وروسيا ونعمل على إعادة ربط هذه العلاقات.



وقال الشرع «نحاول أن نعيد ونعرف بشكل جديد طبيعة هذه العلاقات، على أن يكون هناك استقلال للحالة والسيادة السورية وأيضا سلامة ووحدة الأراضي واستقرارها الأمني».



وأضاف: نحن في سورية الجديدة نعيد ربط العلاقات مع كل الدول الإقليمية والعالمية، وهناك علاقات ثنائية ومصالح مشتركة تربطنا مع روسيا ونحترم كل الاتفاقيات معها. وشدد الرئيس الشرع على أن بلاده ستحاول إعادة ضبط علاقاتها مع روسيا، مشددا على أهمية الحفاظ على الاستقرار في البلاد والمنطقة.



وتابع: «هناك علاقات ثنائية ومصالح مشتركة، تربطنا أشياء كثيرة، وجزء من الغذاء السوري يعتمد على الإنتاج الروسي وأيضا الكثير من محطات الطاقة يعتمد على الخبرات الروسية وكثير من العلاقات السياسية والاستراتيجية الدولية والإقليمية مرتبط أيضا بروسيا». وأضاف: «نحن نحترم كل ما مضى من اتفاقيات وهذا التاريخ العظيم، ونحاول أن نعيد ونعرف بشكل جديد طبيعة هذه العلاقات وأن تكون هناك استقلالية للحالة السورية وسلامة ووحدة أراضيها واستقرارها الأمني المرتبط بالاستقرار الإقليمي والعالمي». ووصف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الزيارة بأنها «يوم مهم للعلاقات الروسية - السورية... أول لقاء مباشر على أعلى مستوى منذ تغيير السلطة في الجمهورية العربية السورية».



وكانت وكالة فرانس برس نقلت عن مصدر حكومي سوري أن الرئيس الشرع سيطلب خلال زيارته الأولى إلى موسكو تسليم الرئيس المخلوع بشار الأسد.



وقال المصدر مفضلا عدم الكشف عن هويته إن «الرئيس الشرع سوف يطلب من الرئيس الروسي تسليم كل من ارتكب جرائم حرب وموجود في روسيا وعلى رأسهم بشار الأسد».