مفرح الشمري



بعد 6 أشهر من الإبداع والجمال، اختتم معرض إكسبو 2025 العالمي في مدينة أوساكا اليابانية 13 الجاري والذي أقيم تحت شعار «تصميم مجتمع مستقبلي لحياتنا»، وشارك فيه عدد كبير من الدول من مختلف أنحاء العالم من بينها الكويت، حيث عرضت أجنحة الدول المشاركة أحدث التقنيات والابتكارات والثقافات والفنون الشعبية التي تميزها عن الآخرين.



أقيم الحفل الختامي في قاعة «القبعة اللامعة» بمقر المعرض والذي تألقت فيه عدد من الدول العربية بحصدها مجموعة من الجوائز المرموقة ضمن جوائز المشاركين الرسميين التي يمنحها المكتب الدولي للمعارض (BIE) تقديرا لأبرز الأجنحة من حيث التصميم والابتكار والاستدامة وذلك في منافسة شاركت فيها أكثر من 165 دولة، برزت الأجنحة العربية بحضورها المميز وإبداعاتها التي عكست الهوية الثقافية الغنية للعالم العربي ومكانته المتنامية على الساحة الدولية، مؤكدة دورها الرائد في مجالات السياحة والثقافة والتنمية المستدامة.



حصد جناح المملكة العربية السعودية جائزة الابتكار عن مشروع «الشعاب المرجانية ثلاثية الأبعاد»، الذي يعد نموذجا رائدا في توظيف التقنية لخدمة الاستدامة البيئية، كما شهد الحفل الختامي تسلم المملكة العربية السعودية راية المكتب الدولي للمعارض، إيذانا ببدء العد التنازلي لانطلاق إكسبو 2030 الرياض، كما توج جناح مملكة البحرين بالجائزة الذهبية لأفضل تصميم معماري ومناظر طبيعية، نظير ما قدمه من تجربة ثقافية غنية تجمع بين الأصالة والابتكار، وتجسد الهوية البحرينية بأسلوب فني معاصر، وحقق الجناح الأردني ميداليتين ذهبيتين عن فئتي تطوير محتوى الجناح والاستدامة، بفضل تصميمه الذي جمع بين التراث الأردني العريق والرؤية المستقبلية الحديثة، إضافة إلى ما تميز به من تجارب تفاعلية مبتكرة.



ونال جناح الجمهورية اليمنية الميدالية البرونزية تقديرا لإبرازه التراث الثقافي والتاريخي الغني بأسلوب فني ملهم يجسد روح الأصالة والهوية اليمنية.



كما حصد جناح الجمهورية الجزائرية الميدالية الفضية عن فئة أفضل تصميم خارجي، بفضل تصميمه المعماري المتميز الذي عكس الثقافة الجزائرية بأسلوب معاصر يجمع بين الجمال والرمزية.



وشهد الحفل الختامي إكسبو 2025 أوساكا تسليم المملكة العربية السعودية رسميا راية إكسبو 2030 الرياض من اليابان، والذي سيقام خلال الفترة من 1 أكتوبر 2030 حتى 30 مارس 2031.