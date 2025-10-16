يحيى حميدان

تقام مساء اليوم مباراتان ضمن المجموعة الأولى بمنافسات الجولة الثانية من البطولة التنشيطية لكرة الصالات حيث يلتقي الكويت مع الصليبخات عند الساعة 6:45، فيما يلتقي في الثانية اليرموك مع النصر الساعة 9.



وتستكمل المنافسات غدا ضمن المجموعة الثانية، حيث يلعب القادسية مع التضامن عند الساعة 6:45، وكاظمة مع العربي عند الساعة 9 مساء، وتقام جميع المباريات في صالة نادي كاظمة. وشهدت الجولة الأولى فوز كاظمة على التضامن 7-0، والكويت على النصر 6-2 ضمن المجموعة الأولى، فيما فاز اليرموك على الصليبخات 4-1، والعربي على القادسية 6-2 في المجموعة الثانية.



ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.