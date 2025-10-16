حقق البطل عبدالله علي الصراف المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة تحت 5 سنوات ببطولة «كل آسيا 21» للكيوكوشن كاراتيه (اي كي أو) على مجمع صالات الشيخ سعد العبدالله في منطقة صباح السالم.



وتألق الصراف بشكل لافت في البطولة رغم قوة المنافسة بين اللاعبين المشاركين من مختلف الدول الآسيوية، ليضع بصمته بقوة ويكشف عن قدوم موهبة مميزة في لعبة «الكيوكوشن».



وأقيمت البطولة تحت رعاية اللجنة الأولمبية وبحضور رئيسها الشيخ فهد الناصر، ونائب الرئيس الشيخ مبارك الفيصل، والمدير العام محمد الخلفان، ومدير الهيئة العامة للرياضة بالتكليف بشار عبدالله.