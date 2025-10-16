اقترب منتخب لبنان من التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2027 المقررة في السعودية بعدما حقق فوزا سهلا على مضيفه بوتان 4-0 على ملعب الوكرة في الدوحة ضمن منافسات المجموعة الثانية. ورفع منتخب «الأرز» رصيده إلى عشر نقاط امام اليمني الثاني 8 نقاط وبروناي ثالثة بثلاث نقاط وبوتان اخيرة بنقطة.



وفي المجموعة عينها، اكتسح المنتخب اليمني ضيفه بروناي دار السلام 9-0 على ستاد جابر الأحمد الدولي.



وبات أحمد الغواشي أول لاعب يمني تاريخيا يسجل خمسة أهداف في مباراة واحدة، متفوقا على عمر عبد الحفيظ الذي سجل رباعية في شباك كمبوديا (7-0) في تصفيات مونديال فرنسا 1998. إلى ذلك، ضمن منتخب سورية تأهله للمرة الثامنة في تاريخه، بعد تجديد فوزه على مضيفه ميانمار 3-0 أمس الأول.



ورفعت سورية رصيدها إلى 12 نقطة من أربع مباريات في المجموعة الخامسة من الدور الثالث، بفارق ست نقاط عن ميانمار و11 عن كل من أفغانستان وباكستان اللتين تلتقيان لاحقا.



وكان «نسور قاسيون» اكتسحوا ميانمار 5-1 في مدينة الأحساء السعودية الخميس الماضي، بثلاثية «هاتريك» للمهاجم المخضرم عمر خربين الذي غاب عن مباراة الثلاثاء للإيقاف.



وتلتقي سورية مع باكستان في مباراة هامشية، بينما يواجه منتخب ميانمار أفغانستان في 18 نوفمبر في الجولة الخامسة قبل الأخيرة، فيما تقام الجولة الأخيرة في نهاية مارس 2026.